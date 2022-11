España – Costa Rica en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — Llegó el cuarto día del Mundial de Qatar 2022. Este miércoles, la fase de grupos continúa su…

(CNN Español) — Llegó el cuarto día del Mundial de Qatar 2022. Este miércoles, la fase de grupos continúa su curso con cuatro partidos.

Los encuentros marcarán el debut en esta Copa del Mundo de las selecciones que integran los grupos E y F.

En relación con el Grupo E, se jugará el Alemania vs. Japón y el España vs. Costa Rica. En tanto, respecto al Grupo F, se llevará a cabo el Marruecos vs. Croacia y el Bélgica vs. Canadá.

Aquí nos enfocaremos en España y Costa Rica. Ambas selecciones buscan en Qatar una mejor participación que en el Mundial de 2018, cuando los europeos se quedaron en octavos de final tras perder en penales con Rusia y cuando los latinoamericanos quedaron de últimos en su grupo.

El encuentro entre españoles y costarricenses se jugará en el Estadio Al Thumama, en Doha. A continuación, todos los detalles para que no te lo pierdas.

A qué hora es el España vs. Costa Rica

México: 10 am

Estados Unidos: 11 am

Argentina: 1 pm

Colombia: 11 am

España: 5 pm

Perú: 11 am

Venezuela: 12 pm

Ecuador: 11 am

Cómo ver por televisión e internet

México: Sky Sports

Estados Unidos: Fox, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

España: Gol Mundial, tve, rtve.es

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Televen

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

