Elon Musk sugiere que podría cobrar US$ 8 al mes por la verificación de Twitter tras las críticas por el plan de US$ 19.99

(CNN) — Después de enfrentar una ola de críticas por su plan de cobrar a los usuarios de Twitter US$ 19.99 al mes para obtener o mantener sus cuentas verificadas, Elon Musk tiene una contraoferta: ¿quizás US$ 8?.

Bajo el mando de Musk, Twitter está trabajando para actualizar su servicio de suscripciones, conocido como “Twitter Blue” y que actualmente cuesta US$ 4.99 al mes, para que incluya la función de verificación, como informó CNN anteriormente.

De acuerdo con los documentos internos de planificación de Twitter a los que accedió CNN, Twitter podría eliminar las codiciadas marcas de verificación azules de los usuarios actualmente verificados si no comienzan a pagar el precio más alto de US$ 19.99 dentro de los próximos 90 días.

La noticia rápidamente provocó indignación e incredulidad entre algunos usuarios que han estado en Twitter por mucho tiempo, incluido el autor Stephen King, que tiene casi siete millones de seguidores en la plataforma.

¿Volverá Trump a Twitter ahora con Musk al mando? 1:21

“¿20 dólares al mes para conservar mi doble tilde azul?” tuiteó este lunes, seguido de una palabrota. “Deberían pagarme. Si eso se implementa, me iré como Enron”. Más tarde, en una respuesta, King agregó: “[i] no es el dinero, son los principios de la cosa”.

Elon Musk respondió a King en la madrugada de este martes con el reconocimiento más explícito hasta el momento sobre la propuesta de cobrar por la verificación de la cuenta. “¡[N]ecesitamos pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes”, dijo. “¿Qué tal US$ 8?”.

El intercambio refleja la debilidad de algunos de los planes iniciales de Musk para Twitter y también la urgencia que tiene de aumentar los ingresos y las ganancias de una empresa que perdió dinero durante la mayor parte de su historia. Musk adquirió Twitter por US$ 44.000 millones, una cifra con la que admitió que “obviamente” está por encima del valor de la empresa. También sumó una cantidad sustancial de financiamiento de deuda para poder afrontar el trato.

Desde que se concretó la adquisición de la plataforma la semana pasada, el multimillonario se ha movido rápidamente para sacudir Twitter, lo que incluyó la disolución de la junta y el despido de sus principales ejecutivos.

En tuits durante el fin de semana, Elon Musk consultó a sus seguidores sobre la posibilidad de recuperar Vine, el difunto servicio de videos de formato corto de Twitter, y respondió con un “absolutamente” a la sugerencia de un usuario de repensar los límites de caracteres de la plataforma. No está claro qué tan comprometido está Musk con la búsqueda de alguno o de todos estos cambios.

“Todo el proceso de verificación está siendo renovando en este momento”, tuiteó Musk este domingo.

Incluso antes de que se completara el acuerdo de compra, Musk sugirió la posibilidad de vincular la verificación a un servicio de suscripción pago. En abril, Musk dijo que los suscriptores pagos de Twitter “deberían obtener una marca de verificación de autenticación”.

En otro tuit, dijo: “El precio probablemente debería ser de ~US$ 2/mes mes, pero pagando 12 meses por adelantado y que la cuenta no reciba una marca de verificación durante 60 días (cuidado con las devoluciones de cargo de CC) y se suspenda sin reembolso si se usa para estafa/spam”.

Si bien la marca de verificación azul se ha convertido en un símbolo de estatus entre los usuarios, también está diseñada para garantizar que las personas puedan determinar qué cuentas son auténticas y cuáles no, especialmente para celebridades, marcas y otras personalidades influyentes.

Si Musk creara una barrera paga para la verificación, preocupa el hecho de que esto pueda dificultar si un nombre notable es un bot o no lo es.

