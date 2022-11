El premio mayor de Powerball sube a US$ 1.600 millones para el sorteo del sábado, el premio de lotería más grande del mundo jamás ofrecido

(CNN) — El “premio de lotería más grande del mundo jamás ofrecido” —un estimado de US$ 1.600 millones— está en…

(CNN) — El “premio de lotería más grande del mundo jamás ofrecido” —un estimado de US$ 1.600 millones— está en juego en el sorteo de Powerball del sábado, dijo el viernes el operador de juegos multiestatal.

El premio mayor, que tiene tiene un valor estimado en efectivo de US$ 782,4 millones, “rompe el récord mundial del mayor premio mayor de la Lotería Nacional en los Récords Mundiales Guinness”, tuiteó la Lotería de California.

El “mayor premio mayor de una lotería nacional” de Guinness World Records fue establecido por Powerball en enero de 2016, cuando tres boletos ganaron un premio mayor de US$ 1.586 millones.

El sorteo se llevará a cabo en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee a las 10:59 p.m. ET del sábado 5 de noviembre. Si nadie gana en el sorteo del sábado, empatará el récord por la cantidad de sorteos consecutivos sin un ganador del gran premio.

“Este juego de Powerball ofrece exactamente lo que nuestros jugadores quieren”, dijo Drew Svitko, presidente del grupo de productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Pensilvania.

“¡Estamos siendo testigos de la historia en desarrollo con este premio mayor de US$ 1.600 millones! Lo que también es emocionante es que esta carrera ya ha creado millones de ganadores, incluidos casi 100 jugadores que han ganado premios por un valor de US$ 1 millón o más”.

El premio mayor del sábado tiene un valor en efectivo de US$ 782,4 millones. Supera la cantidad récord mundial establecida previamente por Powerball en 2016, cuando los boletos en California, Florida y Tennessee ganaron un premio mayor de US$ 1.586 millones, según el comunicado.

Si ganas el Powerball, ¿cuánto pagas en impuestos y cuánto te llevas?

Los boletos de Powerball cuestan US$ 2 por jugada y se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

¿Cuántas probabilidades tienes de ganar el Powerball? 1:52

Los 10 premios mayores principales de Powerball han sido los siguientes:

US$ 1.600 millones (aprox.) – 5 de noviembre de 2022

US$ 1.586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida, Tallahassee

US$ 768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin

US$ 758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – Massachusetts

US$ 731,1 millones – 20 de enero de 2021 – Maryland

US$ 699,8 millones – 4 de octubre de 2021 – California

US$ 687,8 millones – 27 de octubre de 2018 – Iowa, Nueva York

US$ 632,6 millones – 5 de enero de 2022 – California , Wisconsin

US$ 590,5 millones – 18 de mayo de 2013 – Florida

US$ 587,5 millones – 28 de noviembre de 2012 – Arizona y Missouri

