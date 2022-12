El gato Smells recibió un festín de Acción de Gracias luego de que lo rescataran de una maleta en un aeropuerto

(CNN) — Resulta que el gato Smells tiene mucho por lo que estar agradecido. Primero, fue su noticioso rescate por…

Primero, fue su noticioso rescate por parte de funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes vieron la silueta del pobre felino en una maleta mientras pasaba por un control de seguridad de rayos X del aeropuerto.

El gato anaranjado, que aparentemente se metió a una maleta llena de botellas, copas de vino y un par de chanclas, afortunadamente no resultó herido.

Ahora, Smells está siendo mimado después de la terrible experiencia.

TSA publicó un tuit a principios de esta semana que mostraba a Smells sentado frente a una cena de Acción de Gracias que lucía deliciosa.

El tuit dice: “Smells, el gato que @TSA rescató recientemente de una maleta registrada en @JFKairport después de que se coló en una maleta en un intento de volar a Orlando, disfrutó del Día de Acción de Gracias en su casa en Brooklyn. Aparentemente, Smells planeaba perseguir a un un gran ratón que escuchó corría por Disneyworld”.

Smells, the cat who @TSA recently rescued from a checked bag at @JFKairport after he snuck into a suitcase in an attempt to fly to Orlando, enjoyed Thanksgiving at home in Brooklyn. Apparently Smells was planning to chase after a big mouse he heard was running around Disneyworld. pic.twitter.com/kTgQncJqBb

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) November 28, 2022

Y fue todo un éxito para Smells.

No solo se le presentó al gato un gran plato de comida, con lo que parecían ser judías verdes y puré de papas con una generosa porción de salsa, pues una buena copa de vino tinto también acompañaba el festín.

Sin embargo, Smells parece estar algo indeciso, tal vez tenía más antojo de ratón.

