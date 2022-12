Ecuador – Senegal en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

(CNN Español) — Ecuador tiene todo en sus manos para clasificar a octavos de finales del Mundial tras el encuentro…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Ecuador tiene todo en sus manos para clasificar a octavos de finales del Mundial tras el encuentro contra Senegal que se disputa este martes 29 de noviembre en el estadio Khalifa.

La selección latinoamericana llega bien posicionada a la Fecha 3 de la fase de grupos del Mundial tras vencer al anfitrión Qatar —que ya quedó descalificado— y tras un empate ante Países Bajos, que en el papel es el equipo más complicado del Grupo A.

¿Qué necesita Ecuador para pasar a octavos en el Mundial de Qatar 2022? ¿Qué cruces y rivales pueden tocarle?

Para pasar a octavos de final, Ecuador necesita ganar o empatar contra Senegal. Si pierde, entonces depende de que Qatar se imponga ante Países Bajos en el partido que juegan en la misma jornada y ahí toca revisar la diferencia de goles y los demás criterios de desempate con los neerlandeses. Si clasifica, sería la segunda selección latinoamericana en asegurarse el pase a la siguiente fase luego de Brasil.

Hasta ahora así es como va la tabla de puntos del Grupo A:

¿A qué hora empieza el partido Ecuador – Senegal?

Hora local en Qatar: 6 p.m.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami)

México: 9 a.m.

Colombia 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 4 p.m.

A estas mismas horas se disputará el partido entre Qatar y Países Bajos, mientras que durante la jornada también se jugará la última fecha del Grupo B, que enfrentará a Estados Unidos contra Irán y a Gales contra Inglaterra.

Cómo ver por televisión e internet

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas

Estados Unidos: FS1, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock

México: Canal 5, Canal 7, TUDN, Sky Sports, Blue To Go, VIX

Argentina: DirecTV Latin America transmitirá los partidos por televisión, así como TyC, y TV Pública.

Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports, DIRECTV GO

España: Gol Mundial

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Go

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.