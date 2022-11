Dave Chappelle presentará “SNL” esta noche. Esta es una cronología de las controversias sobre sus comentarios acerca de personas transgénero

(CNN) — Esta noche, Dave Chappelle presentará “Saturday Night Live” por tercera vez, una aparición que genera controversia incluso antes…

(CNN) — Esta noche, Dave Chappelle presentará “Saturday Night Live” por tercera vez, una aparición que genera controversia incluso antes de que se suba al escenario.

El comediante ha causado enojo en los últimos años por hacer comentarios dirigidos a las personas transgénero, y las protestas se intensificaron el otoño pasado cuando Netflix lanzó el especial de Chappelle “The Closer”, en el que multiplicó sus apuntes al respecto.

Netflix respaldó a Chappelle, quien después de lanzar el especial hizo una gira nacional e ignoró en gran medida la controversia.

Pero sus comentarios fueron criticados por otros cómicos, por seguidores, por defensores del colectivo trans y por algunos empleados de Netflix, y un espacio en Minnesota canceló uno de los programas de Chappelle este año debido a la controversia.

En ese contexto, fue sorprendente para algunos espectadores de “SNL” verlo invitado de nuevo a Studio 8H. Aquí hay un vistazo a la historia reciente de los comentarios de Chappelle sobre personas trans, y la reacción negativa resultante.

2017

Agosto: durante una serie de monólogos en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, Chappelle hizo comentarios dirigidos a las personas trans durante al menos 20 minutos, informó Vulture. Dijo cosas explícitas sobre los cuerpos de las personas trans y se refirió a las personas trans como “transgéneros”, entre otros comentarios, dijo Vulture.

No era la primera vez que Chappelle hacía chistes a expensas de las personas trans. Pero los hizo en Nueva York después de haber generado algunas reacciones negativas por comentarios anteriores.

“Esa broma y otras en esta sección sufren los mismos problemas que los de sus especiales: tienen sus raíces en el disgusto y en la generalización”, escribió Vulture sobre un comentario de Chappelle acerca de los combatientes de ISIS horrorizados por los soldados transgénero. “Simplemente no son buenos”.

2019

26 de agosto: Netflix lanzó un especial de stand-up, “Sticks and Stones”, en el que Chappelle usó más material sobre personas trans, incluido contenido de sus programas de Radio City. En un epílogo del especial, mencionó a su amiga Daphne Dorman, una comediante trans, quien supuestamente era la que más se reía de sus comentarios al respecto.

2021

5 de octubre: Netflix lanzó el especial de Chappelle “The Closer”. En él, se va por la tangente hablando sobre las personas transgénero y hace varias bromas a costa de ellas. Confunde el género de una comediante trans, una vez más dice cosas explícitas sobre los cuerpos y defiende a las TERF, también llamadas feministas radicales transexclusivas.

También se refirió a las personas trans como “transgéneros”, afirmó que “el género es un hecho” y luego dijo que Dorman se suicidó poco después de que otras personas trans la criticaran por defender a Chappelle tras “Sticks and Stones”.

En el momento en que se publicó el especial de Chappelle, al menos 33 estados habían introducido legislaciones en contra de las personas transgénero, gran parte de ella dirigida a jóvenes trans.

13 de octubre: En medio de los pedidos de defensores del colectivo LGBTQ, compañeros comediantes, empleados de Netflix y organizaciones de justicia social para retirar el especial, Netflix volvió a apoyar a Chappelle.

En una carta obtenida por Verge y Variety, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, les dijo a los empleados que el especial permanecería disponible en la plataforma.

“No permitimos títulos en Netflix que estén diseñados para incitar al odio o la violencia, y no creemos que ‘The Closer’ cruce esa línea… Algunas personas consideran que el arte del stand-up es mezquino, pero nuestros usuarios lo disfrutan, y esa es una parte importante de nuestra oferta de contenido”, escribió Sarandos.

Netflix suspendió a tres empleados por asistir a una reunión virtual de directores para discutir el especial sin notificar al organizador de la reunión con anticipación. Entre ellos se encontraba Terra Field, un ingeniero de software sénior trans que había criticado públicamente el especial y Netflix. Su suspensión fue revocada más tarde.

19 de octubre: Sarandos le dijo a Variety que había estado mal en sus comunicaciones con los empleados de Netflix, pero reafirmó que no creía que el especial califique como “discurso de odio”.

20 de octubre: alrededor de 65 manifestantes, incluidos empleados de Netflix y defensores del coletivo trans, participaron en una huelga en protesta por el apoyo de Netflix a “The Closer”. Los manifestantes pidieron a Netflix que contratara a más ejecutivos trans y no binarios y financiara más talento trans y no binario.

24 de octubre: tres comediantes trans le dijeron a CNN que estaban decepcionados por los comentarios de Chappelle, aunque los tres dijeron que alguna vez consideraron al célebre artista como una inspiración para la comedia. Si bien todos estuvieron de acuerdo en que los mensajes sobre las personas trans no son inherentemente ofensivas, dijeron que el set de Chappelle estaba impregnado de la misma retórica y lenguaje de odio que usan los críticos anti-transgénero.

“Cuando habla de la comunidad trans, no habla de ellos, habla en contra de ellos”, dijo el comediante Nat Puff a CNN. “Y esa es la diferencia entre decir algo divertido sobre la comunidad trans y decir algo ofensivo sobre la comunidad trans”.

Una cuarta cómica, Flame Monroe, una de las únicas cómicas trans cuyo material se transmite en Netflix, le dijo a CNN que cree que a Chappelle se le debería permitir bromear sobre las personas trans, a pesar de que inicialmente se sorprendió por algunos de sus comentarios.

25 de octubre: Chappelle se dirigió a sus críticos en un programa en Nashville, apareciendo junto a Joe Rogan, el presentador del podcast que ha sido criticado por desestimar la eficacia de las vacunas y usar insultos raciales, entre otras controversias.

Chappelle publicó videos en su cuenta oficial de Instagram desde el plató, en los que aparentemente se dirigía a los empleados trans de Netflix que participaron en la huelga por “The Closer”.

Empleados de Netflix protestan por manejo del especial de Dave Chappelle, “The Closer”

“Parece que soy el único que ya no puede ir a la oficina”, afirmó.

“Quiero que todos en esta audiencia sepan que aunque los medios lo enmarcan como si yo estuviera en contra esa comunidad, no es así”, continuó Chappelle. “No culpen a la comunidad LBGTQ (sic) por nada de esto. Esto no tiene nada que ver con ellos. Se trata del interés corporativo y de lo que puedo decir y lo que no puedo decir”.

“Para que conste, y necesito que sepan esto, todos los que conozco de esa comunidad no han sido más que cariñosos y solidarios. Así que no sé de qué se trata toda esta tontería”.

2022

12 de julio: “The Closer” fue nominado a dos premios Emmy, incluido “especial de variedades sobresaliente (pregrabado)”. Finalmente, Adele ganó la categoría.

21 de julio: un lugar de Minneapolis canceló el espectáculo con entradas agotadas de Chappelle horas antes de que se abrieran sus puertas, y se disculpó con “el personal, los artistas y nuestra comunidad” después de recibir críticas por albergar a Chappelle. “Creemos en la diversidad de voces y la libertad de expresión artística, pero al honrar eso, perdimos de vista el impacto que esto tendría”, escribió First Avenue, el lugar famoso por aparecer en la película “Purple Rain” de Prince.

5 de noviembre: “Saturday Night Live” anunció que Chappelle sería su presentador tras las elecciones intermedias. La protesta fue rápida.

Field comentó en Twitter: “Espera, pensé que lo había cancelado (sic). ¿Es posible que la cultura de la cancelación no sea algo real?

10 de noviembre: después de que el New York Post informara que varios escritores de “SNL” estaban boicoteando el episodio del sábado, los representantes de Chappelle le dijeron a CNN que no hay problemas con los escritores o miembros del elenco. El personal actual de “SNL” incluye a la persona no binaria Molly Kearney y a la escritora no binaria Celeste Yim.

Chappelle subirá al escenario en vivo el sábado a las 11:30 p.m. (hora de Miami).

