¿Cuántos Mundiales ha jugado el Memo Ochoa con México?

(CNN Español) — Guillermo Ochoa tenía 21 años cuando fue seleccionado para ir a su primer Copa del Mundo. Entonces fue convocado como portero suplente para Alemania 2006. Ahora, con 37 años, el mexicano jugará su quinto Mundial en Qatar como un guardameta consolidado y como una de las figuras más sobresalientes del la selección mexicana.

Ochoa debutó hace casi veinte años en el fútbol profesional con el Club América y lleva 15 años con la selección mexicana. Su constancia le ha valido una presencia casi indiscutible en los encuentros amistosos y oficiales del Tri.

Su participación en los Mundiales ha sido destacada. En Rusia 2018, fue el arquero que acumuló el mayor número de atajadas del torneo, según un estudio técnico de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Para Qatar 2022, al arquero titular y capitán de la selección de México vuelve como el máximo rival.

“Está a la cabeza de la lista de rivales que los atacantes no quieren enfrentar en la Copa del Mundo”, así lo describió la FIFA este año en un video donde recuerda sus mejores atajadas durante los campeonatos mundiales. ¿Cuántos Mundiales ha jugado con México? Aquí, un repaso de su historial en el torneo de fútbol más grande del mundo.

1. Alemania 2006

Con 21 años Memo Ochoa fue convocado a la selección mexicana para ser parte de la plantilla de jugadores que disputaron la Copa del Mundo de Alemania 2006. Fue suplente, el tercer arquero detrás de Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona. México quedó fuera del Mundial tras perder ante Argentina en un partido de octavos de final que pasó a la historia gracias al impresionante gol de Maxi Rodríguez que le dio la victoria a la albiceleste.

2. Sudáfrica 2010

Cuatro años después, Memo Ochoa fue convocado para Sudáfrica 2010. Fue nuevamente como suplente, solo que esta vez era el segundo arquero por detrás de Oscar “Conejo” Pérez.

3. Brasil 2014

Brasil 2014 fue el primer Mundial que Ochoa entró en la cancha y lo hizo de tal manera que sus hazañas quedaron grabadas en la memoria de los aficionados. Basta con ver la sensación que causó en internet después de las atajadas a Neymar y Thiago Silva, que ayudaron al empate entre la selección mexicana y la brasileña. Cientos de imágenes se compartieron: Ochoa como Superman, Ochoa como portada de la revista TIME (una broma en alusión a la vez que el expresidente Enrique Peña Nieto apareció bajo la frase: “Saving Mexico”), Ochoa como Gandalf (cuando impide el paso del Balrog) y muchos más.

4. Rusia 2018

Para Rusia 2018, Memo Ochoa volvió como el portero titular de la selección mexicana. Su participación también fue destacada y se consolidaba como uno de los más sobresalientes del Tri. Fue el arquero que acumuló el mayor número de atajadas del torneo, según un estudio técnico de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

5. Qatar 2022

Ochoa jugará su quinto mundial al lado de la selección mexicana.

Durante la preparación de su equipo para el amistoso contra Perú previo al Mundial, el guardameta mexicano habló de una nueva responsabilidad con el equipo, más allá de cuidar el arco mexicano.

“Te haces más grande, tienes más minutos, tienes más experiencia y tienes que ir arropando a los jóvenes”, dijo.

El veterano guardameta llegará a Qatar como portero consolidado. Ha ganado 4 veces la Copa Oro con la selección.

