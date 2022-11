¿Cuánto dinero ganan las selecciones por jugar en el Mundial Qatar 2022?

(CNN Español) — Treinta y dos selecciones buscarán alzarse con la gloria máxima del fútbol en el Mundial de Qatar…

(CNN Español) — Treinta y dos selecciones buscarán alzarse con la gloria máxima del fútbol en el Mundial de Qatar 2022, que se jugará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Además del honor y prestigio que te da jugar este torneo, el Mundial también brinda premios a cada uno de los participantes.

Es bien sabido que las selecciones nacionales tienen diversas fuentes de ingresos en competencias de este tipo, como las derivadas de los patrocinios. Pero, aunado a ello, la justa mundialista tiene una bolsa asegurada para todos los clasificados.

Desde su Reporte Anual 2020, la FIFA ya había anunciado que contaría con un presupuesto de US$ 1.696 millones para invertir en el Mundial de Qatar este año. De ese total, indica el organismo de fútbol, 26% se destinará a premios para las selecciones nacionales.

Esto es igual a US$ 440 millones, que se repartirán en cada una de las fases del torneo: grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuarto lugares, y la final de la Copa del Mundo.

¿Cuánto le toca del acumulado a cada selección del Mundial?

En una sesión informativa en abril, la FIFA dio detalles a los equipos sobre los premios que recibirían por su participación en el torneo de Qatar.

Para empezar, el organismo señaló que “todas las selecciones recibirán US$ 1,5 millones antes de la competición para cubrir gastos derivados de los preparativos”.

Asimismo, se dieron a conocer las cifras desglosadas por fase:

Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar, US$ 27 millones

El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

Y el campeón de Qatar 2022 ganará US$ 42 millones

Por tanto, el solo participar en la Copa del Mundo de este año le asegurará a las selecciones US$ 1,5 millones y US$ 9 millones si se quedan en fase de grupos; es decir, cada equipo tendrá al menos US$ 10,5 millones por jugar en Qatar.

