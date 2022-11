CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 805¼ 808¾ 786 799¼ —4 Mar 824 827 804½ 818¼ —3¾ May 834 836¼ 814¼ 827½ —4 Jul 833½ 839¾ 818½ 831 —4¼ Sep 839 844½ 825 836¾ —4 Dec 850½ 852½ 833 845 —4¼ Mar 854¾ 854¾ 835¼ 847¾ —5 May 848¼ 848¼ 830 842¾ —5 Jul 808¼ 808¼ 794¾ 804½ —4½ Sep 792¼ —3¾ Dec 800½ —4 Mar 791¾ —4 May 777½ —4 Jul 740¾ —4 Est. sales 87,658. Fri.’s sales 89,912 Fri.’s open int 348,413, up 2,544 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 666½ 666¾ 657¼ 659½ —8¼ Mar 669 669¼ 660¼ 663½ —6½ May 667 667 659¼ 662½ —5½ Jul 662¼ 662¼ 654¼ 657¼ —5¼ Sep 622 622 616½ 619¼ —3½ Dec 610 610 604¾ 607¼ —3¼ Mar 614¾ 615¾ 611½ 614 —3¼ May 618½ 618½ 615¼ 616¾ —3 Jul 616 616¼ 613½ 615½ —2¼ Sep 575¼ —2¾ Dec 564¼ 567½ 563½ 566 —1 Jul 571½ —1¼ Dec 527 529 525 529 —3¼ Est. sales 263,980. Fri.’s sales 289,517 Fri.’s open int 1,397,823 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 395 399¼ 391¾ 398¾ +2½ Mar 390¼ 397¼ 386½ 395 +4 May 392 394¼ 392 394¼ +4¼ Jul 397 +4 Sep 391¼ +3 Dec 391¼ +3 Mar 383½ +3 May 400 +3 Jul 388 +3 Sep 403¾ +3 Jul 381¼ +3 Sep 397 +3 Est. sales 610. Fri.’s sales 544 Fri.’s open int 4,214 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1427¼ 1438 1417¼ 1436¾ +8½ Mar 1432½ 1442½ 1422 1441¾ +8½ May 1438 1448¾ 1428¼ 1448 +8¼ Jul 1440½ 1451 1430¾ 1450¾ +8½ Aug 1417½ 1434 1417 1433¾ +7¾ Sep 1391 1397¼ 1382¼ 1397 +5½ Nov 1370 1378½ 1363 1378½ +5 Jan 1365¾ 1380 1365¾ 1380 +4½ Mar 1362½ 1370 1358½ 1370 +4¾ May 1361 1365¼ 1353¾ 1365¼ +4½ Jul 1365 +4¼ Aug 1354¼ +4¼ Sep 1334 +4¼ Nov 1309¼ 1314¼ 1308¼ 1312 —2¼ Jan 1313¾ —2¼ Mar 1303¼ —2¼ May 1298½ —2¼ Jul 1308 —2¼ Aug 1297¼ —2¼ Sep 1277 —2¼ Nov 1253¼ —7½ Jul 1249¼ —7½ Nov 1198½ —7½ Est. sales 107,199. Fri.’s sales 113,832 Fri.’s open int 623,875, up 6,962 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 72.75 73.18 71.30 73.00 +.26 Jan 70.61 71.03 69.18 70.73 +.12 Mar 68.92 69.18 67.52 69.06 +.13 May 67.79 67.79 66.23 67.68 +.12 Jul 66.62 66.63 65.21 66.53 +.10 Aug 65.62 65.62 64.43 65.52 +.08 Sep 64.59 64.67 63.47 64.63 +.08 Oct 63.73 63.83 62.66 63.82 +.09 Dec 62.90 63.41 62.13 63.35 +.10 Jan 62.81 62.89 62.81 62.89 +.06 Mar 62.29 +.05 May 61.82 +.05 Jul 61.42 +.05 Aug 60.87 +.05 Sep 60.31 +.05 Oct 59.62 +.05 Dec 59.45 +.05 Jul 59.20 +.05 Oct 58.91 +.05 Dec 58.85 +.05 Est. sales 128,975. Fri.’s sales 135,229 Fri.’s open int 446,051 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 410.30 415.40 408.60 411.40 +1.00 Jan 405.70 410.80 404.10 408.00 +1.90 Mar 401.70 406.10 399.40 404.00 +2.30 May 398.40 403.10 396.60 401.10 +2.20 Jul 398.20 402.30 396.30 400.40 +2.20 Aug 395.10 398.70 393.40 396.90 +2.10 Sep 390.20 393.00 388.80 392.00 +2.00 Oct 384.90 387.70 383.40 386.50 +1.60 Dec 384.80 387.50 382.90 386.20 +1.30 Jan 382.90 385.50 382.90 385.20 +1.10 Mar 382.20 +1.10 May 380.40 +1.10 Jul 380.50 +1.00 Aug 378.20 +1.00 Sep 373.70 +1.00 Oct 368.50 +1.00 Dec 368.30 +1.00 Jul 366.80 +1.00 Oct 366.80 +1.00 Dec 360.90 +1.00 Est. sales 99,664. Fri.’s sales 102,704 Fri.’s open int 397,350

