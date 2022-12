Brasil busca avanzar a octavos de final sin su estrella, el lesionado Neymar

(CNN) — La imagen de Neymar saliendo de la cancha cojeando, con el tobillo derecho visiblemente inflamado, dejó a millones…

Listen now to WTOP News

(CNN) — La imagen de Neymar saliendo de la cancha cojeando, con el tobillo derecho visiblemente inflamado, dejó a millones de hinchas brasileños temiendo lo peor.

Afortunadamente para ellos, el jugador que se ha convertido en el talismán de esta generación estará listo a tiempo para jugar en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2022, en caso de que Brasil clasifique, luego de que le diagnosticaron un esguince de tobillo.

La victoria de Brasil por 2-0 en la primera ronda sobre Serbia estuvo lejos de ser bonita en ocasiones, aunque la iteración de la Seleção de Tite es más conocida por su pragmatismo y eficiencia que por su estética.

A medida que avanzaba la segunda mitad del partido contra Serbia, y Richarlison anotó el segundo tanto suyo y de Brasil para sellar la victoria, los jugadores con las famosas camisetas amarillo canario comenzaron a mostrar destellos del estilo que los aficionados mundialistas se han acostumbrado a ver a lo largo de los años.

Golpe para Brasil: Neymar y Danilo se pierden el próximo partido por lesiones

Pero la ausencia de Neymar para los dos partidos restantes del Grupo G de Brasil será un gran golpe, pues la creatividad del delantero del Paris Saint-Germain es crucial para que este equipo rompa las defensas.

Sin embargo, también es un golpe personal considerable para Neymar, cuyo legado con la selección nacional se definirá en gran medida por cómo él y Brasil se desempeñen en Qatar. Ahora con 30 años, esta Copa del Mundo probablemente será su mejor oportunidad de levantar el trofeo.

A pesar de estar a solo dos goles de igualar el récord histórico de Pelé en Brasil de 77 goles, Neymar nunca ha recibido la misma adoración que los grandes brasileños de antaño, pero la victoria en Qatar contribuiría en gran medida a cambiar eso.

Así llega Suiza a enfrentar a Brasil

Suiza llega al partido después de una reñida victoria sobre Camerún. Breel Embolo, que nació en Camerún, anotó el gol de la victoria en la segunda mitad.

El partido fue sin duda un trabajo duro a veces y Suiza tuvo la suerte de que Camerún no pudo convertir una serie de oportunidades de oro para abrir el marcador en la primera mitad del partido.

El ritmo, el movimiento y la finalización de Embolo seguramente serán suficientes para dar problemas a la defensa de Brasil, en particular ante la ausencia de Danilo, quién también estará por fuera por lesión, mientras que Xherdan Shaqiri todavía es capaz de producir un momento individual de brillantez en su equipo, Suiza.

Xherdan Shaqiri. (Crédito: Clive Rose/Getty Images Europe/Getty Images)

El nuevo fichaje del Manchester City, Manuel Akanji, ha demostrado ser uno de los mejores defensores del mundo, con el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez siempre como una amenaza con sus envíos de centros y jugadas a balón parado.

La victoria inicial sobre Camerún le habrá dado a este equipo de Suiza un gran impulso de confianza, ya que busca clasificarse de uno de los grupos más competitivos del torneo, con el objetivo de llegar a los primeros cuartos de final de la Copa Mundial desde 1954.

El grupo H también juega hoy

Cristiano Ronaldo y Portugal se ubican en la cima del Grupo H después de la primera ronda de partidos, pero su lugar en la cima no cuenta toda la historia.

Portugal superó a Ghana por 3-2 en quizás el partido más entretenido de la Copa del Mundo hasta el momento y fácilmente podría haberlo tirado a la muerte, ya que Iñaki Williams se resbaló en el momento crucial después de colarse por detrás del portero Diogo Costa para robar la pelota.

El penal de Ronaldo para romper el empate significó que el jugador de 37 años se convirtiera en el primer jugador masculino en la historia en anotar en cinco Copas Mundiales, pero admitió después del partido que estaba lejos de su mejor nivel.

Ronaldo, quien probablemente esté jugando en su última Copa del Mundo, sigue siendo la mayor amenaza goleadora de Portugal y se enfrentará a los conocidos enemigos Diego Godín y José María Giménez en la línea de fondo de Uruguay, su rival este lunes.

Resultados de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022: puntos, clasificación, goleadores, estadísticas y más

Cristiano debutó en Qatar entre lágrimas y un récord 1:11

El exdelantero del Real Madrid estuvo muchos años en LaLiga enfrentándose a la pareja de centrales uruguayos cuando jugaban juntos en el Atlético de Madrid y Ronaldo sabrá que se enfrenta a una batalla física este lunes.

Uruguay tuvo una actuación decepcionante contra Corea del Sur en su debut y estrellas como Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani realmente están dejando en evidencia su edad.

Sin embargo, en Federico Valverde, Uruguay cuenta con uno de los mejores centrocampistas de Europa y su energía será crucial para guiar a La Celeste a través de la fase de grupos.

El otro partido del Grupo H enfrenta a Ghana contra Corea del Sur, con ambos equipos desesperados por una victoria para comenzar sus campañas en la Copa del Mundo. En retrospectiva, los coreanos tal vez se arrepientan de haber mostrado demasiado respeto a Uruguay en su primer partido, sentados durante demasiado tiempo en un partido que estaba allí para ganar.

El hombre estrella, Son Heung-min, mostró destellos de su calidad, pero parecía un poco fuera de ritmo en su regreso de una lesión, y se puso una máscara protectora para protegerse la cuenca del ojo que tenía fracturada.

En Ghana, Corea sabe que se enfrenta a un equipo con mucha calidad en el último tercio, como lo demostró el partido contra Portugal. Williams y Mohammed Kudus tienen la habilidad individual de molestar a cualquier defensa, mientras que la pareja de la Premier League, Mohammed Salisu y Daniel Amartey, forman una sólida base defensiva.

Ambos equipos sentirán que los tres puntos están ahí para tomar, con un empate que no es un resultado particularmente favorable para ninguno de los lados.

Los partidos de este 28 de noviembre

Camerún vs. Serbia

Hora local en Qatar: 13:00

Estados Unidos: 5 a.m. (hora de Miami ) – 2 a.m. (horario del pacífico)

México: 4 a.m.

Colombia 5 a.m.

Argentina: 7 a.m.

España: 11:00

Corea del Sur vs. Ghana

Hora local en Qatar: 16:00

Estados Unidos: 8 a.m. (hora de Miami ) – 5 a.m. (horario del pacífico)

México: 7 a.m.

Colombia 8 a.m.

Argentina: 10 a.m.

España: 14:00

Brasil vs. Suiza

Hora local en Qatar: 19:00

Estados Unidos: 11 a.m. (hora de Miami ) – 8 a.m. (horario del pacífico)

México: 10 a.m.

Colombia 11 a.m.

Argentina: 1 p.m.

España: 17:00

Portugal vs. Uruguay

Hora local en Qatar: 22:00

Estados Unidos: 2 p.m. (hora de Miami ) – 12 a.m. (horario del pacífico)

México: 1 p.m.

Colombia 2 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 20:00

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.