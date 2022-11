Aumenta la amenaza de tornados para el sur de EE.UU., mientras el oeste se cubre de la nieve que tanto necesitaba

(CNN) –– Durante los próximos días, el choque entre una ráfaga invernal temprana y un calor otoñal récord producirá un…

(CNN) –– Durante los próximos días, el choque entre una ráfaga invernal temprana y un calor otoñal récord producirá un robusto sistema de tormentas que dejará nevadas fuertes en las montañas del oeste y tormentas intensas en el sur.

El Centro de Predicción Meteorológica indicó que “se espera que la semana laboral tenga un final activo en gran parte del país, a medida que una baja presión de nivel superior altamente amplificada se desplaza hacia el este y genera una multitud de riesgos meteorológicos para las zonas al oeste del río Mississippi”.

Mientras ese sistema se extiende hacia el este, otro sistema se adentrará en el noroeste del Pacífico desatando lluvias intensas, nieve y vientos fuertes.

El tiempo invernal se extiende por el interior del Oeste

Las alertas meteorológicas invernales siguen vigentes para gran parte de las Montañas Rocosas, donde la nieve continuará intensamente este jueves y las temperaturas caerán notablemente.

“Los vientos fuertes y las ráfagas del norte también se sumarán a la sensación invernal en esta zona en un gran contraste con el tiempo cálido y seco de los últimos días”, explicó el centro de predicción.

Salt Lake City alcanzó casi 21 °C este martes, pero en la noche de este miércoles las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación cuando llegó la primera nevada de la temporada. Se espera que la nieve continúe en Utah, Arizona y Nevada este jueves, y que empiece a llegar a Colorado, Nuevo México, Wyoming, Nebraska y Dakota del Sur.

The next system will bring light to moderate snowfall across northeast Colorado Thursday morning through Friday afternoon, heaviest Thursday evening. Accumulations will likely cause some road/travel impacts in the high country. #COwx pic.twitter.com/BG5bu3FHVG

— NWS Boulder (@NWSBoulder) November 3, 2022

También hay avisos y alertas de heladas fuertes en Utah y California, pues se espera que las temperaturas desciendan significativamente entre este jueves por la noche y el viernes, cayendo hasta los 6 °C bajo cero.

Para la mañana de este viernes, se pronostica que Denver estará 27°C más frío que el 1 de noviembre, con al menos 2,5 a 5 centímetros de nieve fresca.

Regresa la amenaza de tornados al sur

El aire frío del oeste se encontrará con un calor récord en las Llanuras Centrales y el Medio Oeste, lo que permitirá el desarrollo de tormentas severas entre el jueves y el viernes por la mañana.

El Centro de Predicción de Tormentas declaró un ligero riesgo (nivel 2 de 5) de tormentas severas para partes de Texas, Oklahoma y Kansas, con un riesgo marginal (nivel 1 de 5) alrededor de esta zona. “Serán posibles ráfagas dañinas, granizo grande aislado y una amenaza marginal de tornado”, advirtió el centro de predicción.

Muchas de estas tormentas se producirán durante la noche, lo que aumenta el riesgo. Los tornados nocturnos suelen ser más letales que los que se producen durante el día porque las personas están durmiendo y son menos conscientes de las condiciones meteorológicas.

La amenaza de tornados vuelve al sur de EE.UU. Este mapa muestra la probabilidad de tormentas entre el jueves y el viernes, de menor (verde) a mayor (fuscia) probabilidad.

Las tormentas podrían continuar hasta la mañana de este viernes, con una fuerte actividad adicional que aumentará por la tarde.

Se ha emitido un riesgo mejorado (nivel 3 de 5) de tormentas severas para 9 millones de personas en partes de Texas (incluyendo Dallas y Fort Worth), Oklahoma, Arkansas y Louisiana.

Los tornados, algunos de los cuales podrían ser significativos (EF2 o superior), los vientos dañinos y el granizo grande amenazarán la región el viernes.

Otros 27 millones de personas que rodean esta zona de riesgo mejorado también están en peligro, (nivel 1 o 2), de tormentas severas el viernes. Esta zona incluye las ciudades de Houston, San Antonio y Austin, en Texas, así como Oklahoma City, Kansas City y Wichita, Kansas.

Las lluvias fuertes también acompañarán la amenaza de condiciones inclementes.

La mayoría de las áreas recibirán hasta 5 centímetros de lluvia. Podrían registrarse cantidades aisladas que sean incluso mayores si las tormentas se mantienen o se forman sobre las mismas áreas durante períodos más largos.

Aunque gran parte del centro de EE.UU. también sufre una sequía y necesita lluvias, el exceso de precipitaciones podría provocar la inundación del suelo duro y seco, especialmente en la región de Arkansas, Louisiana y Texas, según el Centro de Predicción Meteorológica.

La siguiente tormenta invernal entra en el noroeste del Pacífico

La serie de tormentas invernales continuará con una oleada de precipitaciones a partir de finales del jueves y hasta el fin de semana, aumentando el manto de nieve en muchos estados del oeste afectados por la sequía.

Se prevé que caigan entre 38 y 76 cm de nieve fresca en los picos más altos de las Cascadas, las Rocosas y las Sierras hasta el domingo, mientras que las máximas en ciudades como Seattle, Salt Lake City y Portland, Oregon, serán de 5,5 a 8 °C por debajo de los promedios estacionales.

Las temperaturas máximas en varias ciudades importantes del noroeste estarán en línea con las temperaturas típicas de principios de enero, no de principios de noviembre.

Good afternoon! A surface low is forecast to impact our region Friday into next week bringing strong to damaging wind gusts, heavy rainfall, and well-below normal temperatures. (Thread…) ⚠️#wawx pic.twitter.com/kW5kry79V1

— NWS Seattle (@NWSSeattle) November 3, 2022

Se pronostican entre 12,7 y 25,4 centímetros de nuevas precipitaciones en el noroeste del Pacífico durante los próximos siete días.

El aumento de la humedad es bienvenido, ya que casi el 75% del oeste de EE.UU. se encuentra bajo algún nivel de sequía, con un tercio del noroeste del Pacífico sufriendo condiciones de sequía severa.

Noviembre es el segundo mes más lluvioso del año en ciudades como Seattle y Portland. El potencial de lluvias también aumentará hasta el sur de California a partir de este fin de semana y hasta la semana que viene.

— El meteorólogo de CNN Rob Shakelford contribuyó con este reportaje.

