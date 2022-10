1LogicBioThh 2.03 +1.76 Up643.6 2Pineapple 3.80 +2.93 Up337.3 3TOPShiprs 7.00 +3.96 Up130.3 4FngrMotnn 7.38 +4.01 Up119.0 5SentiBiosc 4.48 +2.31 Up106.5…

1LogicBioThh 2.03 +1.76 Up643.6 2Pineapple 3.80 +2.93 Up337.3 3TOPShiprs 7.00 +3.96 Up130.3 4FngrMotnn 7.38 +4.01 Up119.0 5SentiBiosc 4.48 +2.31 Up106.5 6InnovEyewrn 2.63 +1.24 Up 89.2 7Inventiva 7.05 +3.12 Up 79.3 8Inhibrx 30.50 +12.55 Up 69.9 9Immunovant 9.09 +3.51 Up 62.9 10ZhongYangn 20.05 +7.21 Up 56.2 11SnowLakehn 2.72 +.96 Up 54.5 12Provention 6.92 +2.42 Up 53.8 13Heartbeamn 5.80 +1.90 Up 48.7 14RevivaPhar 2.33 +.74 Up 46.5 15AbeonaThrs 4.41 +1.37 Up 45.1 16AutolusTh 3.10 +.96 Up 44.9 17Eyenovia 2.74 +.79 Up 40.2 18FstEaglAlter 3.96 +1.10 Up 38.5 19CueBiophar 3.05 +.82 Up 36.8 20RoivantSci 4.40 +1.18 Up 36.6 21ChrdnNx2un 14.33 +3.75 Up 35.4 22IntLivgApn 3.71 +.96 Up 34.9 23TransGlbEn 3.55 +.87 Up 32.5 24PepGenn 11.99 +2.91 Up 32.0 25SilvrSunTc 3.69 +.88 Up 31.3 DOWNS Name LastChgPct. 1AveTherars 2.66 —7.42 Off 73.6 2KalvistaPh 4.95 —9.56 Off 65.9 3FaZeHldgn 5.64 —4.04 Off 41.7 4JowellGlb 1.47 —1.03 Off 41.2 5Pharvaris 4.84 —2.83 Off 36.9 6GigaClouAn 6.38 —3.73 Off 36.9 7AdeiaInc 9.36 —4.78 Off 33.8 8InpixonCprs 6.13 —3.10 Off 33.6 9authID 1.93 — .96 Off 33.2 10ViraxBiolabn 2.14 —1.01 Off 32.1 11TyraBiosci 6.25 —2.54 Off 28.9 12AmVirtlClrs 2.18 — .85 Off 28.1 13RaniTherA 7.11 —2.47 Off 25.8 14THIntln 4.48 —1.50 Off 25.1 15AuraBioscn 13.77 —4.35 Off 24.0 16Rallybio 11.01 —3.46 Off 23.9 17scPharmac 4.98 —1.54 Off 23.6 18AXTInc 5.13 —1.57 Off 23.4 19MaravaiLfA 19.74 —5.79 Off 22.7 20AngioDyna 15.90 —4.56 Off 22.3 21EyePtPh 6.16 —1.75 Off 22.1 22LAVATher 3.59 — .98 Off 21.4 23MicroCloudn 1.70 — .46 Off 21.3 24InnovAge 4.70 —1.18 Off 20.1 25ConsuPortfSv 5.83 —1.44 Off 19.8 —————————

