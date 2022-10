Taylor Swift revela algunas de las cosas que le quitan el sueño

(CNN) — Como anticipo al lanzamiento de su nuevo álbum “Midnights”, Taylor Swift revela qué es lo que la mantiene…

(CNN) — Como anticipo al lanzamiento de su nuevo álbum “Midnights”, Taylor Swift revela qué es lo que la mantiene despierta por la noche.

Con motivo de su décimo álbum, que saldrá a la venta el 21 de octubre, la cantante se unió a Spotify para compartir parte de la inspiración de su nueva música.

De las cinco revelaciones prometidas, Swift ha compartido dos, hasta ahora. La primera cosa que Swift dijo que la mantiene despierta es “el odio a sí misma”, y la segunda es “fantasear con la venganza”.

Al más puro estilo Swift, nos deja con ganas de más.

El nuevo álbum incluirá su single “Anti-Hero”, junto con una colaboración con Lana Del Rey llamada “Snow On The Beach”.

Swift también compartió la lista completa de 13 canciones del álbum.

Taylor Swift anuncia fecha de estreno para su nuevo álbum

Estas revelaciones se producen en medio de una semana en la que han aparecido líneas de sus canciones en todo el mundo, incluyendo “I should not be left to my own devices.” (No debería ser abandonada a mi suerte) en una valla publicitaria en Times Square en la ciudad de Nueva York.

Otra apareció en Londres, con la leyenda: “I polish up real nice” (Me arreglo muy bien).

Swift aparecerá en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el 24 de octubre para promocionar el álbum y se espera que anuncie una próxima gira.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.