Silvana Estrada celebra con “Abrazo” la necesidad de colectividad y el contacto humano

(CNN Español) – Silvana Estrada está recibiendo con los brazos abiertos y una gran sonrisa al que podría ser el año…

(CNN Español) – Silvana Estrada está recibiendo con los brazos abiertos y una gran sonrisa al que podría ser el año más importante de su carrera.

A inicios de 2022 lanzó su muy aclamado primer álbum “Marchita”, realizó su primera gira en Estados Unidos y también recorrió Europa con su música. Y justo cuando pensaba que ya el año era perfecto, lanza un nuevo EP, “Abrazo”, y recibe su primera nominación a los Latin Grammy en la muy importante categoría de mejor nuevo artista.

“Ha sido un año precioso”, dice Silvana Estrada a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom desde Galicia.

“Ha sido un año también lleno de retos, de estar fuera de casa prácticamente todo el año, de estar cantando muchísimo. Entonces ha sido como de ir aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas: cómo descansar, cómo cuidar la voz, cómo cuidar alimentación en un aeropuerto, cosa que pueden parecer tontas, pero en realidad que han sido como un reto todo este año”, agrega la veracruzana.

“Abrazo”: la inspiración de Silvana Estrada para este EP

Si “Marchita”, su primer disco en solitario habló de desamor, del desarraigo, de inicios dolorosos, “Abrazo” es todo lo contrario. Es la alegría de compartir, es el cierre de un ciclo, es la luz.

La producción, de tan solo cuatro temas, nació durante la pandemia de coronavirus. Aunque dos de sus canciones se escribieron antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas, el resto del disco se organizó como tal durante ese período. Y es que tiene mucho que ver con lo que la humanidad vivía a nivel mundial, el anhelo a la unión, la necesidad del contacto físico, de un abrazo de un amigo o de un familiar.

“Abrazo es un disco que tuvo mucho que ver con la pandemia. Es un disco que por lo menos las canciones se englobaron a raíz de la pandemia, de añorar la colectividad, de añorar el contacto humano”, dice la cantautora.

“Siento que este es el primer año en el que otra vez estoy volviendo a full a los escenarios, en el que todos estamos volviendo a la vida. A veces me da vértigo sentir que vivimos algo súper fuerte, súper especial… estamos todavía en proceso de entender que es lo que vivimos realmente en la pandemia, porque fue muy, muy fuerte y muy traumático para mucha gente y creo que justamente Abrazo es como una especie de cierre de ese ciclo que fue la pandemia para mí”, explica Estrada.

“Brindo”, el primer sencillo

De la producción se desprende “Brindo”, una canción que escribió hace aproximadamente cuatro años, cuando estaba produciendo “Marchita”, su primer disco. Este es el primer sencillo de “Abrazo”, y en el tema se puede escuchar la sonrisa de Estrada al interpretar, al celebrar “el afán de libertad”, la “fuerza da caminar”, “la vida y el mar”.

“Brindo siempre la canto con una sonrisa. Y es bonito porque suena cuando sonrío, suena distinto. Y sí, Brindo la canté sonriendo un día en un estudio precioso. La grabé de día, también siento que se escucha mucho las cosas se graban de día y se graban de noche. Es una canción totalmente solar, de día, sonriendo, Siento que todo el disco le pertenece más al sol que a la noche”, dice Estrada a Zona Pop CNN.

“Aquí” y “Si me matan”, los temas que nacieron en la pandemia

Dos de los temas que Estrada escribió al inicio de la pandemia de coronavirus fueron “Aquí” y “Si me matan”. Dos canciones que contrastan en su temática.

“Aquí es como una plegaria”, dice Estrada. “Esa sí la escribí en pandemia pensando que, por estar encerrada en mi casa tantos días, no quiero que se me vaya la capacidad de agradecer, o de maravillarme por el sol, o la lluvia, o el café, o las cosas pequeñas de la vida, los milagros cotidianos”, añade.

Por su parte, “Si me matan” es una canción que escribió pensando en un caso de feminicidio en México y, aunque es un tema muy duro, Silvana Estrada agrega que también es un canto a la esperanza.

“Esa canción toca una realidad muy dolorosa que todas conocemos, que es el vivir con miedo. Pero a la vez creo que la gente se emociona mucho porque es como aceptar esta realidad, pero cubrirla de esperanza que es esencial para seguir luchando por lo que creemos. Yo creo que eso es un sentimiento que todo el mundo entiende”, dice la cantante.

“Yo la escribí pensando en una historia muy particular que pasó en México de una chica que desapareció, pero en realidad creo que esa canción engloba la situación de las mujeres en toda Latinoamérica e incluso en el mundo, porque no hay ningún rincón de este planeta está exento de la violencia de género”, agrega.

Kelly Clarkson, una fanática inesperada de Silvana Estrada

De todas las sonrisas que le trajo “Marchita” a Silvana Estrada fue ver que entre sus fanáticas está Kelly Clarkson, una cantautora muy reconocida en Estados Unidos y el mundo.

En abril, la estadounidense tuiteó una imagen del primer disco de la mexicana preguntando en dónde podía encontrar el vinilo de la producción –el cuál aún no está disponible–.

“Un día me desperté y alguien me mandó un screenshot del Twitter de Kelly Clarkson que decía, alguien por favor dígame cómo consigo este disco en vinilo. Y era Marchita”, recuerda Estada.

“Después yo le contesté y le dije ¡Wow, Kelly! Todavía no está pero me encantaría mandártelo. Y me dice como Sí, por favor, es que me encanta este disco, lo quiero. Y entonces le mandé [una versión preliminar] que es lo único que tenemos, por ahora. Le gustó muchísimo y le dio mucha ilusión”, cuenta la cantautora.

wow! thank you so much @kellyclarkson 🤍🤍🤍 here’s the test pressing 😬 will send you a copy as soon as we get them 🌻🌻🌻 gracias querida, un beso 🌷 pic.twitter.com/s3Z2Mg5h41

— Silvana Estrada (@silvanaestradab) April 11, 2022

Esa fascinación de Clarkson por Estrada fue tal que justo al inicio del Mes de la Herencia Hispana, la ganadora de American Idol versionó en su programa de televisión “Mas o menos antes”, un tema de la veracruzana.

Este sentimiento, esta conexión inesperada, es lo que inspiró a Estrada en los inicios de “Marchita”, ese disco que hoy Kelly Clarkson disfruta y canta. Un álbum que está ya siendo catalogado por distinguidas poblaciones como uno de los discos del año.

“Marchita viene de un lugar muy honesto. Fue un disco pensado desde el corazón, porque necesitaba sanar, necesitaba conectarme conmigo, con mi raíz, sanar una ruptura. Viene de un lugar muy humano. Es muy fuerte porque está recibiendo un montón de críticas muy buenas de parte de todas esas instituciones de la crítica musical. Es bonito porque es algo que no planee, es como una especie de confirmación de que hacer las cosas bien vale la pena”, dice Estrada.

Tanto “Marchita” como el nuevo EP de Silvana Estrada, “Abrazo”, están disponibles en todas las plataformas de streaming.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.