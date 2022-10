Ringo Starr cancela todas las fechas de su gira por Norteamérica tras volver a dar positivo por covid-19

(CNN) — Ringo Starr canceló el resto de su gira por América del Norte después de dar positivo por covid-19…

(CNN) — Ringo Starr canceló el resto de su gira por América del Norte después de dar positivo por covid-19 nuevamente.

El exbaterista de los Beatles tuiteó este jueves que estaba “sorprendido” por el resultado positivo de su prueba.

El 3 de octubre, el músico pospuso varias fechas de su gira por Canadá y EE.UU. después de que se le diagnosticara covid-19, antes de tuitear este lunes que estaba “de nuevo en la carretera” después de una prueba negativa.

Este jueves, sin embargo, el músico de 82 años dijo a sus fans: “Estoy seguro de que estarán tan sorprendidos como yo de que haya vuelto a dar positivo por covid”.

“El resto de la gira está cancelada”, añadió, rematando con su característico “paz y amor”.

I’m sure you’ll be as surprised as I was I tested positive again for Covid the rest of the tour is off I send you peace and love Ringo. 😎✌️🌟❤️🎶🎵🍒🥦🌈☮️ pic.twitter.com/lmniGLE9dZ

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) October 13, 2022

Las fechas restantes de la gira estaban previstas en California y México.

En junio, dos miembros de su All Starr Band, Edgar Winter y Steve Lukather, dieron positivo por el virus, lo que obligó a reprogramar 12 fechas de conciertos. Estas actuaciones estaban previstas originalmente para 2020.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.