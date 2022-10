¿Qué pasó en Sanibel? La polémica por la orden de evacuación en la isla destrozada por Ian

(CNN Español) — La orden de evacuación para Sanibel, ¿llegó demasiado tarde? Días después de que el huracán Ian destrozara…

(CNN Español) — La orden de evacuación para Sanibel, ¿llegó demasiado tarde? Días después de que el huracán Ian destrozara completamente esta isla de ensueño ubicada en el suroeste de Florida, borrando del mapa viviendas y negocios, algunos se preguntan si el mandato para que los residentes abandonaran el sitio llegó a tiempo. Esto fue lo que sucedió.

Orden de evacuación a contra reloj

El Consejo de la Ciudad de Sanibel aprobó el lunes 26 de septiembre a la noche una advertencia de evacuación voluntaria. Recién a la mañana siguiente, la del martes de 27, llegó a la isla una orden de evacuación mandatoria del condado de Lee. Las autoridades emitieron esta orden un día después de que los condados vecinos dijeran a los habitantes de las zonas más propensas a las inundaciones que se marcharan.

Imágenes del antes y después muestran la destrucción del huracán Ian en la isla de Sanibel, Florida

Ian tocó tierra un día después, el miércoles 28 de septiembre, como huracán categoría 4 y, según los reportes oficiales, más de la mitad de las muertes relacionadas con el ciclón sucedieron en el condado de Lee.

De la alcaldesa a DeSantis, los funcionarios defienden las decisiones tomadas

La alcaldesa de Sanibel, Holly Smith, defendió las advertencias hechas a los residentes. “Esta tormenta fue una tormenta extremadamente compleja. Observamos esta tormenta y creo que todo el mundo hizo lo mejor que pudo basándose en esa información”, dijo Smith cuando se le preguntó si pensaba que una orden de evacuación obligatoria más temprana habría marcado la diferencia en Sanibel. “No podemos agarrar una bola de cristal y mirar hacia atrás. Lo que todos hicimos fue advertir, y advertir mucho, de lo que veíamos que se avecinaba y la gente puede tomar sus propias decisiones sobre si se queda o se va”.

Además afirmó que, una vez que se supo cómo era la situación exactamente, “todavía había un montón de oportunidades para que la gente tomara la decisión” de evacuar ya que se abrieron refugios inmediatamente para que la gente pudiera salir de la isla y tuviera a dónde ir.

Así son los rescates heroicos en la isla de Sanibel tras el paso de Ian 3:34

El domingo, el gobernador Ron DeSantis también defendió las decisiones de los funcionarios del condado de Lee. “Es fácil cuestionarlos después de los hechos, pero estuvieron listos todo el tiempo”, dijo DeSantis a CNN.

DeSantis se hizo eco de los comentarios de algunos funcionarios locales de que, incluso después de que se emitieran las órdenes de evacuación, muchas personas optaron por quedarse. “Informaron a la gente y la mayoría simplemente no quiso hacerlo. Esa es la realidad”, dijo el gobernador.

Los funcionarios también han señalado el hecho de que el condado de Lee estaba fuera de los “conos” de pronóstico final cuando Ian se acercaba, aunque los conos representan predicciones de la ubicación probable del centro de la tormenta, no necesariamente de dónde se experimentará la mayor fuerza del huracán.

“Te juegas la vida intentando evacuar”

Desde Fort Myers, otra de las áreas fuertemente afectadas por Ian, residentes del condado de Lee hablaron con CNN sobre las órdenes de evacuación.

“(Hay) muchas vidas perdidas. La gente no salió de la isla porque si te vas no puedes volver y tienen miedo y muchos de ellos no tienen transporte para salir de la isla y no tienen ningún lugar donde ir si salen de la isla. Los refugios estaban llenos, no había ni un hotel, no hay combustible”, dijo Margie Titus. “A veces te juegas la vida intentando evacuar y a veces la gente decide no hacerlo”.

Además, según Titus, “cuando no has tenido una tormenta realmente grande en mucho tiempo tiendes a tener amnesia de huracán incluso cuando hubo advertencias, advertencias amplias”. “La gente no quería irse, este es su hogar. Esto es lo único que algunos de ellos conocen”, remarcó.

Anna Erickson, cuya familia tiene un negocio de camarones, cree que si la orden de evacuación hubiera llegado antes más gente habría salido. “Creo que esto se le vino encima a todo el mundo y no creo que nadie estuviera realmente preparado para nada”.

Grant Erickson, por su parte, dijo que las personas no habrían evacuado aunque se les hubiera dicho antes porque muchos de los barcos son sus hogares. “Viven y trabajan en estas herramientas y no se van a ir”, explicó.

¿Cuántos evacuaron de Sanibel?

El jefe de bomberos de Sanibel, William Briscoe, dijo el lunes que los equipos habían evacuado a 1.000 personas desde que el huracán Ian arrasó la isla, más del doble de la cifra que se había informado inicialmente.

El lunes, cerca de 100 bomberos de Miami-Dade seguían trabajando en Sanibel, Captiva y Pine Island para brindar asistencia a quienes “podrían estar atrapados y heridos dentro de sus casas” y a quienes necesitan ayuda para la evacuación, agua y comida. Los bomberos pasaron el fin de semana haciendo un reconocimiento a pie y puerta a puerta para encontrar a los sobrevivientes y transportarlos a la Estación de Bomberos de Sanibel, desde donde había helicópteros en espera para hacer las evacuaciones.

Imágenes aéreas muestran destrozos causados por Ian en una carretera 0:57

El jefe de bomberos de Sanibel, William Briscoe, dijo que todas las casas y puntos de la isla muestran daños y que los funcionarios estaban completando las evaluaciones de cuáles viviendas eran habitables.

“Odio decirles que hay muchos lugares que no son habitables”, dijo.

DeSantis dijo el lunes que la Guardia Nacional enviará equipos a Sanibel y Pine Islands para comenzar a trabajar en la restauración de la energía. El gobernador dijo que era importante que las cuadrillas llegaran allí ahora y no esperaran a la reconstrucción del puente, que podría llevar semanas.

El número de muertos por el huracán Ian en Florida aumenta

Los residentes pueden volver el miércoles a Sanibel… bajo su propio riesgo

A partir del miércoles 5 de octubre, la ciudad permitirá que los residentes vayan a la isla desde las 7 a.m. hora local hasta las 7 p.m. para evaluar sus propiedades, según la administradora de la ciudad, Dana Souza.

Souza dijo que los residentes entrarán bajo su propio riesgo y que la ciudad no puede proporcionar protección. Al respecto, detalló que la capacidad para responder a incendios o emergencias médicas es limitada y la gente puede resultar herida fácilmente por los escombros.

Los residentes verán carteles en sus casas que les indicarán si son habitables o no.

Souza dijo que antes de considerar retornar deberían ver la información en línea sobre las propiedades. La ciudad planea proporcionar fotos de cada propiedad, así como información sobre si se considera destruida o dañada. Los funcionarios esperan que la información disuada a los residentes de volver a una isla llena de escombros que supone una amenaza.

Con información de Ángela Reyes, Paul P. Murphy, Laura Oliverio y José Manuel Rodríguez

