CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 836¼ 846½ 824 839¾ +5 Mar 855¼ 864¾ 843¾ 858 +3¾ May 867¼ 874¾ 854¾ 868¾ +3½ Jul 868 873½ 856 868 +2¾ Sep 874 878¼ 862¼ 873¼ +2¾ Dec 881½ 884¾ 871 880¼ +2 Mar 882¾ 885¾ 874 885¾ +6¾ May 875 878½ 875 878 +7½ Est. sales 55,412. Tue.’s sales 80,644 Tue.’s open int 324,137, up 7,279 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 684¼ 689¾ 683¼ 685½ — ¾ Mar 690 695½ 689 691 —1¼ May 689¾ 694¾ 688¾ 690½ —1½ Jul 683¼ 688½ 682¾ 684 —1¾ Sep 637½ 641¼ 636¼ 637½ —1½ Dec 623½ 628 622½ 624¼ —1½ Mar 631¾ 635 629½ 630¾ —2 May 632 632 631¾ 631¾ —3 Jul 628 631 628 628¾ —2½ Dec 566 567¾ 565 566¼ —2 Dec 534 534 534 534 —1½ Est. sales 146,385. Tue.’s sales 198,846 Tue.’s open int 1,445,842, up 10,549 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 356½ 358½ 347¼ 358 +½ Mar 360¼ 367 359½ 366¼ +¼ May 370½ 375½ 370½ 375½ +3½ Est. sales 313. Tue.’s sales 749 Tue.’s open int 4,421, up 151 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1381½ 1397¾ 1378¾ 1384¼ +2¼ Jan 1391¾ 1409 1388¾ 1395 +2¾ Mar 1400 1416¾ 1397½ 1403¼ +2¼ May 1407½ 1424 1405¼ 1411 +2 Jul 1412¾ 1427 1409 1414½ +1¾ Aug 1397 1411¾ 1396 1399¾ Sep 1369¾ 1380¼ 1368½ 1368½ —1¾ Nov 1357 1368¼ 1354¼ 1355½ —2¾ Jan 1358½ 1369 1358 1359¼ —2¾ Mar 1354½ 1354½ 1354½ 1354½ —2 May 1364 1364 1352¾ 1353 —1½ Nov 1317 1320¾ 1312½ 1312½ —2¼ Nov 1275 1275 1275 1275 +3½ Est. sales 237,490. Tue.’s sales 248,597 Tue.’s open int 651,685

