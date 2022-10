Mensajes antisemitas aparecieron en varios lugares en Jacksonville este fin de semana. Uno de ellos hacía referencia a Kanye West

(CNN) — Funcionarios en el área de Jacksonville, Florida, condenaron múltiples mensajes antisemitas que aparecieron en espacios públicos este fin…

(CNN) — Funcionarios en el área de Jacksonville, Florida, condenaron múltiples mensajes antisemitas que aparecieron en espacios públicos este fin de semana del 29 de octubre, incluyendo uno en un estadio de fútbol, ​​en un paso elevado en una autopista y en un edificio del centro.

Un mensaje antisemita que hace referencia al rapero Kanye West fue visto desplazándose en el exterior del TIAA Bank Field en Jacksonville durante el partido de fútbol americano universitario Georgia-Florida el sábado, según un video grabado por un familiar de Vic Micolucci, reportero de WJXT, afiliada de CNN.

En el video, las palabras “Kanye tiene razón sobre los judíos” se pueden ver desplazándose por el exterior de la estructura del estadio, en referencia a los recientes comentarios antisemitas del rapero Ye, antes conocido como Kanye West.

Horrible to see that someone projected an anti-Semitic message on to TIAA Bank Field at the end of the sold-out Georgia-Florida game. A relative sent this to me. It’s in reference to comments Ye (formerly Kanye West) made recently.

This hate has to stop. Period. pic.twitter.com/kBKYUx7hIh

— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) October 30, 2022

Kanye West rompe el silencio sobre las consecuencias de sus comentarios antisemitas

CNN se comunicó con la Oficina del Sheriff de Jacksonville y TIAA Bank Field para obtener comentarios.

No está claro cómo se proyectó el mensaje en la pared del estadio. Tampoco está claro cuánto tiempo estuvo visible el mensaje fuera del estadio.

En otros videos que circulan en las redes sociales, el mismo mensaje también fue visible en al menos un edificio en Jacksonville el sábado por la noche.

Y el viernes 28 de octubre, las pancartas también se podían ver desde un paso elevado en la carretera interestatal 10 en Jacksonville, según un tuit de un reportero local. También fueron mencionados en una declaración de la Comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried.

Las pancartas decían “Terminen con la supremacía judía en Estados Unidos” y “Toque la bocina si sabe que son los judíos”.

El presidente de Israel dice que está “extremadamente complacido” con las consecuencias para Kanye West después de sus comentarios antisemitas

El lenguaje en los mensajes que se desplazan en Jacksonville refleja las pancartas que un grupo colgó de un paso elevado de la autopista en Los Ángeles el fin de semana pasado que parecía hacer saludos nazis.

Varios funcionarios condenaron los mensajes en declaraciones el domingo por la mañana.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.