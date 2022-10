Las polémicas de Kanye West: de su fallida postulación presidencial a sus comentarios antisemitas

(CNN Español) — “Kanye West, en medio de una polémica”. No importa cuándo leas esto. El popular rapero está en…

(CNN Español) — “Kanye West, en medio de una polémica”. No importa cuándo leas esto. El popular rapero está en el ojo de la tormenta tras unos comentarios antisemitas que le costaron duras críticas y la pérdida de valiosos contratos, pero lo cierto es que este es apenas el último episodio de una larga lista.

Comentarios antisemitas

En un episodio del podcast “Drink Champs” emitido a principios de este mes, el rapero hizo numerosos comentarios escandalosos, uno de ellos vinculado a los mensajes antisemitas. “Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme. ¿Y ahora qué?”, dijo el rapero sobre una de las empresas con las que tenía contrato.

Luego publicó en tuit, posteriormente eliminado, en el que decía que iba a “going death con 3 [sic] On JEWISH PEOPLE”, que podía interpretarse como un mensaje de muerte contra los judíos.

En una entrevista realizada después del polémico tuit, que le valió una suspensión de la red social, West dijo a Piers Morgan que lamentaba las personas a las que había herido, aunque también dijo que no se arrepentía de haber hecho el comentario.

Los comentarios, ampliamente criticados, llevaron a las empresas a actuar. En pocas horas, Adidas, GAP y Balenciaga anunciaron el fin de sus vínculos con West.

La teoría sobre la muerte de George Floyd

West, quien cambió su nombre por “Ye”, sugirió en el episodio del podcast “Drink Champs” que George Floyd murió por una sobredosis de fentanilo. Sus comentarios contradicen el dictamen del médico forense, quien afirmó que Floyd murió por un “paro cardiopulmonar” que se produjo durante la “sumisión, sujeción y compresión del cuello por parte de las fuerzas del orden”.

El Dr. Andrew Baker, jefe médico forense del condado de Hennepin, dijo durante su testimonio en el juicio al expolicía Derek Chauvin que la enfermedad cardíaca de Floyd y el consumo de fentanilo fueron factores que contribuyeron a su muerte, pero no la causa directa.

Tras las declaraciones de Kanye West, abogados que representan a Roxie Washington, la madre de la hija de George Floyd, hicieron una carta de cese y desistimiento para West en la que afirman que la hija de Floyd es una “niña pequeña que ha sido traumatizada y está siendo retraumatizada por Kanye West”.

(El copresentador del podcast N.O.R.E se disculpó con la familia de Floyd por haber dejado pasar los comentarios del rapero).

La compra de Parler

Luego de que Twitter bloqueara temporalmente a West por su tuit antisemita se supo que el rapero adquiriría Parler, una red social elegida por muchos conservadores que ha sido vinculada al ataque al Capitolio.

“En un mundo en el que las opiniones conservadoras se consideran controvertidas, tenemos que asegurarnos de que tenemos derecho a expresarnos libremente”, dijo West en un comunicado al respecto de la compra.

Parler se fundó en 2018 y experimentó un rápido crecimiento en la época de las elecciones de 2020, alcanzando un máximo de 2,9 millones de usuarios diarios, según la empresa de investigación de mercado Apptopia. Sin embargo, desde entonces el número ha caído drásticamente a unos 40.000. (Twitter, en comparación, tiene más de 237 millones de usuarios activos diarios).

En las semanas que siguieron al asalto al Capitolio del 6 de enero, Parler fue retirada de la App Store de Apple y de la Play Store de Google porque, según las empresas, no moderaba adecuadamente la retórica violenta en la plataforma. De hecho, documentos proporcionados a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del Capitolio mostraron que el Servicio Secreto estaba al tanto de las publicaciones en Parler que sugerían la posibilidad de violencia en torno a ese día.

(Desde entonces, Parler ha sido restablecida en ambas tiendas de aplicaciones después de realizar cambios en sus prácticas de moderación de contenidos).

“White Lives Matter”

El artista también ha tenido que hacer frente a las críticas este año por lucir una camiseta que llevaba la inscripción “White Lives Matter” (“Las vidas blancas importan”) durante un evento sorpresa en la Semana de la Moda de París.

La Liga Antidifamación calificó la frase como un “eslogan de odio” utilizado por grupos supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan. También fue criticado con dureza en las redes.

Phrases like ‘WLM’ and ‘Blue Lives Matter’ are reactionary responses in an attempt to silence the affirmation of Black lives. What Kanye West is doing is dangerous and only promotes further harm against the community he claims to care about. https://t.co/0xGBv22gTi

— Bryant Odega 🎃 (@BryantOdega) October 3, 2022

West explicó en una entrevista con Fox News la decisión de usar la prenda, afirmando que puso esa inscripción porque “es lo obvio”.

“La respuesta a por qué escribí ‘White Lives Matter’ en una camiseta es porque lo hacen”, dijo West, y agregó que se lo consideró controvertido porque “no está actuando de una manera que los medios de comunicación piensan que debe actuar.

“Porque la misma gente que nos ha despojado de nuestra identidad y nos ha etiquetado como un color nos ha dicho lo que significa ser negro”, dijo West.

Los enfrentamientos con Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron a principios de la década de 2000, pero pasarían años antes de que se involucraran románticamente. En 2014 se casaron en una lujosa boda en Italia y juntos tienen cuatro hijos.

Durante años hubo mensajes públicos de apoyo mutuo entre la pareja, por ejemplo cuando Kardashian pidió compasión hacia su esposo por el trastorno bipolar que sufría.

Sin embargo, en 2021 pidió el divorcio de West y desde entonces ha habido enfrentamientos airados entre la expareja.

En febrero de este año, por ejemplo, el artista criticó el hecho de que Kardashian publicara contenido en TikTok con una de sus hijas en común, y ella respondió ahondado sobre los “ataques” del rapero.

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, dijo entonces.

La carrera presidencia de 2020… ¿y 2024?

Kanye West, quien fue durante un cuanto tiempo un partidario vocal del expresidente Donald Trump, anunció en 2020 su propia candidatura a la Presidencia. “Ahora debemos hacer realidad la promesa de Estados Unidos confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro”, decía el mensaje de Twitter en el que hacía públicas sus intenciones.

Para cuando lo hizo, ya se había pasado la fecha límite para poder registrarse como candidato independiente en múltiples estados.

Sin embargo, siguió adelante… con un resultado decepcionante: obtuvo cerca de 70.000 votos en los estados en los que pudo inscribirse.

Sin embargo, algunos mensajes vertidos recientemente, como este tuit con el que volvió a la red social tras su suspensión, parecen indicar que sus aspiraciones políticas aún viven y luchan.

2024 pic.twitter.com/CJsmMGhExW

— ye (@kanyewest) October 8, 2022

La interrupción a Talyor Swift en los MTV Music Awards de 2009

Las polémicas del rapero son de larga data. En 2009, interrumpió a Swift cuando estaba dando un discurso tras recibir un premio en los MTV Music Awards y le dijo: “Te dejaré terminar, ¡pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos!”.

El incidente hizo que Lady Gaga cancelara una gira conjunta, según el rapero, cuando según él solo dijo “lo que todos estaban pensando”. “Esa noche cuando subí al escenario fue el principio del final de mi vida”, dijo West años más tarde.

En su canción “Famous”, West hizo referencia a Swift, quien recientemente lanzó “Midnights”: “I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that b**ch famous (Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo/ ¿Por qué? Yo volví famosa a esa p***)”, dice la letra de su canción que ha sido duramente criticada.

Con información de Ramishah Maruf, Maegan Vazquez, Betsy Klein, Jordan Valinsky, Lisa Respers France, Omar Jimenez, Brian Fung, Chloe Melas y Tylor Romaine de CNN.

