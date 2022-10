Las autoridades de Carolina del Norte están respondiendo a un “tiroteo activo” en la ciudad de Raleigh

(CNN) — La policía de Carolina del Norte está respondiendo a un “tiroteo activo” en un vecindario de la ciudad…

(CNN) — La policía de Carolina del Norte está respondiendo a un “tiroteo activo” en un vecindario de la ciudad de Raleigh, según informaron a través de su cuenta de Twitter.

“El Departamento de Policía de Raleigh se encuentra actualmente en la escena de un tiroteo activo en el área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive. Se recomienda a los residentes del área que permanezcan en sus hogares”, escribieron.

Cuatro personas están siendo atendidas en relación al tiroteo en Raleigh en el hospital local WakeMed, confirmó la vocera del hospital, Deb Laughery a CNN. La cifra fue actualizada de 3 a 4 víctimas.

La policía no ha publicado ninguna información sobre el tirador o los tiradores.

Múltiples agencias de aplicación de la ley están involucradas en la investigación, tuiteó la policía de Raleigh. La policía también aconsejó a los residentes del vecindario de Hedingham que permanezcan en sus casas.

Más tarde, la policía tuiteó que se recomienda a los residentes en el área específica de “McConnell Oliver Drive, Tarheel Club Drive y Old Milburnie Road que permanezcan en el interior. Se recomienda a los conductores que eviten el área y busquen rutas alternativas”.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, tuiteó que dió instrucciones a las fuerzas del orden público del estado para que brinden asistencia a la policía de Raleigh.

La policía respondió a un tiroteo en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte.

“Hablé con el alcalde Baldwin e instruí a la policía estatal para que brinde asistencia para responder al tirador activo en East Raleigh. Los oficiales estatales y locales están en el terreno y trabajan para detener al tirador y mantener a las personas seguras”, dijo Cooper.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte confirmó que su personal está colaborando en el episodio.

Maddie James se encontraba en el campo de prácticas del Hedingham Golf Club en Raleigh, Carolina del Norte, cuando un “flujo interminable de policías” pasó por el área. “Nunca había visto tantos policías en un área, así que eso fue lo que realmente nos preocupó”, dijo a CNN.

James no escuchó disparos, pero las sirenas de la policía y los servicios de emergencia eran continuas y hacían que fuera “difícil de escuchar”.

Además, agregó que la policía conducía a toda velocidad por Southall Road y Wild Dunes Drive, ambas cerca del campo de prácticas.

“Un profesional de golf salió para decirnos que nos refugiáramos adentro o que nos fuéramos lo antes posible”, dijo James, “Estaban muy tranquilos, pero me di cuenta de que algo andaba mal, así que nos fuimos de inmediato”.

Esta es una historia en desarrollo.

