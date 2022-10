La carrera de Robbie Coltrane más allá de Harry Potter: hizo parte de otra saga famosa

(CNN Español) — Robbie Coltrane era mundialmente famosos por dar vida a Hagrid en la saga de Harry Potter. Tras…

(CNN Español) — Robbie Coltrane era mundialmente famosos por dar vida a Hagrid en la saga de Harry Potter. Tras su muerte a los 72 años hacemos un repaso por una carrera extensa y elogiada que va más allá del universo de los magos. Hizo parte de otra saga británica muy famosa.

Coltrane, escocés, actuó en las películas de James Bond GoldenEye de 1995 y The World Is Not Enough de 1997.

Hizo el papel de Valentin Zukovsky, un exagente del servicio de inteligencia soviético KGB que se vuelve un mafioso y es dueño de una discoteca, un casino y una fábrica de caviar. En GoldenEye, Zukovsky que le guarda rencor a James Bond pero termina ayudándole. En The World Is Not Enough es el dueño de un casino en Azerbaiyán y de una fábrica de caviar y al final vuelve a asistir a Bond a escapar de la malvada Elektra.

La primera producción de Coltrane fue en la serie “Play for Today” de 1979 y fue un extra en la película Flash Gordon de 1980.

Antes de saltar a la fama mundial con el barbudo Hagrid, Coltrane perfeccionó sus habilidades de comedia en escenarios de teatro.

En la década de 1980, el actor participó en una serie de escenas cortas llamada “Alfresco” junto a los reconocidos Hugh Laurie, Stephen Fry y Emma Thompson.

Coltrane trabajó con Thompson en la serie dramática “Tutti Frutti”, por la que obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia Británica de Televisión como mejor actor.

Pero su primer triunfo llegaría con la serie de televisión “Cracker” en la década de 1990. El programa, un drama criminal, tuvo tres temporadas entre 1993 y 1995, con dos especiales posteriores.

El papel de Hagrid, un personaje mitad gigante, mitad humano, era algo natural para Coltrane. Conocía y amaba los libros porque se los leía a sus hijos, recordó en una entrevista. Al aparecer en el especial de HBO Max “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, Coltrane recordó su tiempo en las películas y el impacto de Hagrid.

“A todo el mundo le gustaría un hombre realmente grande, enorme, fuerte y bueno de su lado, así de simple. Esa es la atracción de Superman y estas cosas”, dijo. “Hagrid siempre fue obviamente el chico bueno, ¿no?”.

Después de las películas Harry Potter puso su voz para películas como Arthur Christmas y Brave, la película animada de Disney.

En 2016 protagonizó, junto con Julie Walters, la miniserie de Hulu “National Treasure”.

Su último crédito actoral es “Urban Myths”, serie en la que hizo el papel de Orson Welles.

