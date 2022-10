La asediada primera ministra británica Liz Truss advirtió que tiene horas para salvar su puesto

Liz Londres (CNN) — Liz Truss está luchando para salvar su trabajo como primera ministra de Gran Bretaña después de…

Liz Londres (CNN) — Liz Truss está luchando para salvar su trabajo como primera ministra de Gran Bretaña después de que más de sus propios legisladores pidieran que renunciara, indignados por una votación parlamentaria caótica y la renuncia de su secretaria del Interior a última hora de este miércoles.

El gobierno de Truss tiene “12 horas” para “enderezar el rumbo”, dijo este jueves el legislador conservador Simon Hoare, después de que la votación sobre la prohibición del controvertido “fracking” para obtener gas de esquisto se convirtiera en un caos.

Los legisladores informaron que los ayudantes de Liz Truss maltrataron a los diputados en el vestíbulo de votación para obligarles a votar en contra de la prohibición. El gobierno presentó inicialmente la votación como una moción de confianza en el gobierno de Truss, pero sigue habiendo confusión sobre si lo era. Un portavoz de Downing Street dijo el jueves que los legisladores conservadores que no participaron en la votación de este miércoles por la noche se enfrentarán a medidas disciplinarias, dijo el medio PA.

El caos se produjo horas después de que Suella Braverman, la secretaria de Interior de Truss, dimitiera de forma dramática a las seis semanas de haber asumido el cargo, con un ataque contundente al liderazgo de la primera ministra.

“El negocio del gobierno depende de que la gente acepte la responsabilidad de sus errores. Fingir que no hemos cometido errores, seguir adelante como si todo el mundo no viera que los hemos cometido y esperar que las cosas se arreglen por arte de magia no es una política seria”, escribió Braverman en una crítica a los numerosos cambios de rumbo de Truss en materia de impuestos y gasto público.

“Me preocupa la dirección de este gobierno”, dijo Braverman. “No solo hemos incumplido promesas clave que se prometieron a nuestros votantes, sino que tengo serias dudas sobre el compromiso de este Gobierno de cumplir los compromisos del manifiesto”.

Truss, que despidió a su ministro de Economía la semana pasada después de que un plan financiero desastroso y abandonado desde entonces provocara una gran agitación en los mercados, debe ahora centrarse en llegar al fin de semana sin que sus propios diputados se movilicen para destituirla.

El diputado Crispin Blunt declaró este jueves a Radio 4 de la BBC que la posición de Truss es “totalmente insostenible”, y añadió que ha demostrado una “falta de autoconocimiento” en este proceso.

“Y si ella no lo entiende, me sorprendería”, dijo Blunt. “Pero una de las cualidades que ha demostrado es la falta de autoconocimiento en todo este proceso, porque debería haber quedado claro que no tenía la capacidad de liderar nuestro partido y no creo que debiera haberse presentado a la dirección en primer lugar”.

