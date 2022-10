Jurado considera que Kevin Spacey no es responsable de agresión en la demanda del actor Anthony Rapp

(CNN) — En una victoria para Kevin Spacey, un jurado de Nueva York declaró este jueves que no es responsable…

(CNN) — En una victoria para Kevin Spacey, un jurado de Nueva York declaró este jueves que no es responsable de agresión por las acusaciones de que cargó al actor Anthony Rapp y se acostó brevemente sobre él en una cama después de una fiesta en 1986.

Los miembros del jurado deliberaron durante cerca de una hora y concluyeron que Rapp no probó que Spacey “tocara una parte sexual o íntima” de Rapp.

El juez Lewis Kaplan desestimó formalmente el caso. Los abogados sentados a ambos lados de Spacey pusieron inmediatamente las manos en su espalda cuando se leyó el veredicto.

Más conocido por su papel en “Star Trek: Discovery”, Rapp afirmó que en 1986, Spacey, de entonces 26 años, invitó a Rapp, que entonces tenía 14 años, a su casa de Manhattan, donde cogió a Rapp, lo lanzó a su cama, le agarró las nalgas y presionó su ingle contra el cuerpo de Rapp sin su consentimiento.

El juez desestimó la demanda de Rapp por agresión antes de que comenzara el juicio y desestimó su demanda por imposición intencionada de angustia emocional después de que los abogados de Rapp dieran por concluido su caso, dejando que el jurado decidiera únicamente la demanda por agresión. Según la ley de Nueva York, la agresión consiste en tocar a otra persona, sin su consentimiento, de un modo que una persona razonable consideraría ofensivo.

En su alegato final, el abogado de Rapp, Richard Steigman, sugirió que Spacey tergiversó su testimonio en el juicio para que le conviniera a su defensa, señalando la disculpa de Spacey a Rapp en 2017, cuando habló sobre lo sucedido por primera vez.

“No escuches lo que dije en tiempo real. Ahora estoy defendiendo una demanda. Escúchame ahora. Lo tengo claro”, dijo Steigman, burlándose del intento de Spacey de convencer al jurado de que fue coaccionado por los publicistas para dar la declaración anterior de la que ahora se arrepiente.

Steigman calificó el testimonio de Spacey de ensayado en comparación con el testimonio crudo que dio su cliente.

“Cuando estás ensayado, y eres un actor de clase mundial y estás siguiendo el guión y siguiendo el testimonio de otra persona, puedes subir al estrado y estar perfectamente pulido”, dijo Steigman. “Cuando simplemente llegas al tribunal y cuentas la verdad de tu experiencia, especialmente una como ésta, es un poco complicado”.

Steigman también rechazó el argumento de la defensa de que Rapp quería evidenciar la orientación sexual de Spacey.

“El punto de la historia no es que Kevin Spacey sea gay. Es que abusó sexualmente de él cuando tenía 14 años. Eso es lo que está compartiendo con la gente, está compartiendo su experiencia, ni más ni menos. ¿Dónde está la prueba de que haya dicho a cualquier medio de comunicación, ya sabes, Kevin Spacey es gay, realmente deberías publicar esto?”

Un boceto de Kevin Spacey en la sala del tribunal siendo interrogado por el abogado Richard este martes. Crédito: Jane Rosenberg/Reuters

La abogada de Spacey, Jennifer Keller, comenzó su alegato final abordando la sombra del movimiento Me Too en el caso, afirmando que Rapp “subió su vagón” al movimiento cuando lo denunció.

“Esto no es un deporte de equipo en el que o estás en el lado del Me Too, o estás en el otro lado”, dijo Keller al jurado. “Este es un lugar muy diferente. Nuestro sistema requiere pruebas, evidencias, apoyo objetivo para las acusaciones proporcionadas a un jurado imparcial. Por muy polarizada que esté la sociedad hoy en día, eso no debería tener cabida aquí”.

Keller sugirió que Rapp tomó sus acusaciones contra Spacey de una escena casi idéntica del espectáculo de Broadway “Precious Sons”, en el que Rapp actuaba con Ed Harris en 1986 en el momento del supuesto incidente.

“Estamos aquí porque el señor Rapp afirmó falsamente un abuso que nunca ocurrió en una fiesta que nunca se celebró en una habitación que no existió”, dijo.

La abogada de Spacey concluyó sus alegatos pidiendo al jurado que no comprometa su veredicto declarando a Spacey responsable de agresión pero otorgando a Rapp solo un dólar por daños.

“Ustedes están aquí para ser jueces de los hechos. ¿Sucedió? No. Un centavo es demasiado para algo que no sucedió. Y para el Sr. Spacey esto no se trata del dinero. Para el Sr. Spacey se trata de la verdad de ese día y de que fue acusado falsamente”, dijo Keller.

Los miembros del jurado comenzaron a deliberar este jueves por la tarde.

— Sonia Moghe de CNN contribuyó con este reportaje.

