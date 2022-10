Jayden Smith reclama públicamente a Kanye West por vestir ropa con un “mensaje de odio”

(CNN) — Kanye West está recibiendo críticas por su más reciente declaración de moda. El lunes, West, que se cambió…

(CNN) — Kanye West está recibiendo críticas por su más reciente declaración de moda.

El lunes, West, que se cambió legalmente el nombre a Ye, llevaba una playera con una imagen del papa Juan Pablo II y las palabras “White Lives Matter” (“Las vidas blancas importan”) escritas en la espalda en letras grandes.

La Liga Antidifamación clasifica la frase como un “eslogan de odio” utilizado por grupos supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan.

Kanye West en un evento en París el domingo. Crédito: Jacopo M. Raule/Getty Images

West también vistió a varias modelos negras con ropa con la misma frase en su desfile de YZY durante la semana de la moda de París. La comentarista conservadora Candace Owens fue una de las invitadas al evento y portó la misma playera.

Después de que salieran a la luz las imágenes y el video del desfile, las críticas a West no se hicieron esperar.

Jaden Smith escribió en Twitter: “Las vidas negras importan” y “Los verdaderos líderes lideran”. Y añadió: “No me importa de quién sea si no siento el mensaje que estoy diciendo”.

Black Lives Matter

— Jaden (@jaden) October 3, 2022

El profesor Marc Lamont Hill, de la Universidad de Temple, escribió en Twitter: “La decisión de Kanye West de llevar una camiseta de ‘White Lives Matter’ es repugnante, peligrosa e irresponsable. Algunos de ustedes se apresurarán a defenderlo. Deberían preguntarse por qué…”.

Phrases like ‘WLM’ and ‘Blue Lives Matter’ are reactionary responses in an attempt to silence the affirmation of Black lives. What Kanye West is doing is dangerous and only promotes further harm against the community he claims to care about. https://t.co/0xGBv22gTi

— Bryant Odega 🎃 (@BryantOdega) October 3, 2022

Otro comentarista escribió: “Frases como ‘WLM’ y ‘Blue Lives Matter’ son respuestas reaccionarias en un intento de silenciar la afirmación de las vidas negras. Lo que Kanye West está haciendo es peligroso y solo promueve más daño contra la comunidad que dice cuidar”.

Este martes, West no se retractó ni se disculpó por su uso del eslogan.

“Todo el mundo sabe que Black Lives Matter era una estafa”, escribió en Instagram, aparentemente haciendo referencia a las recientes historias sobre la gestión financiera del grupo. “Ahora se acabó. De nada”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.