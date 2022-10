¿En qué estados de EE.UU. se pagan impuestos por los beneficios del Seguro Social?

share via email

(CNN Español) — Más de 10 estados cobran impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, aunque las tasas y los montos deducibles varían ampliamente y dependen de tus ingresos y, en ciertos casos, también de tu edad. Aquí, una guía para entender cuánto debes pagar en dónde.

Tanto el Gobierno federal como algunos gobiernos estatales cobran impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. A continuación te explicamos cómo es cada cobro.

Impuestos federales a los beneficios del Seguro Social

Si tienes ingresos sustanciales más allá de los beneficios del Seguro Social, por ejemplo provenientes de un salario, intereses o dividendos, entre otras categorías, puede que tengas que pagar impuestos federales sobre esos beneficios.

Según el reglamento del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), puedes tener que pagar impuestos por hasta un 50% de los beneficios si presentas una declaración de impuestos como individuo y tu ingreso combinado (término con el que se denomina al ingreso bruto ajustado más los intereses no tributables y la mitad de los beneficios del Seguro Social) es de entre US$ 25.000 y US$ 34.000. Si tu ingreso combinado supera esa cifra, hasta el 85% de los beneficios pueden estar sujetos a impuestos.

Si presentas una declaración conjunta con tu cónyuge y su ingreso combinado es de US$ 32.000 a US$ 44.000, puede que debas pagar impuestos hasta por un 50% de los beneficios del Servicio Social. La cifra aumenta a un 85% si los ingresos combinados son de más de US$ 44.000.

Si eres casado y presentas una declaración de impuestos por separado, según el Gobierno probablemente pagarás impuestos por los beneficios.

¿Qué sucede a nivel estatal?

De acuerdo a la organización sin fines de lucro AARP, hay 12 estados en los que se cobran impuestos a los beneficios del Servicio Social. Sin embargo, existen múltiples exenciones completas o parciales que dependen, en general, de uno o dos factores: los ingresos y la edad. Aquí, un repaso de la situación estado a estado.

Colorado

Según la tasa fijada por el estado, los beneficios pagan un 4,55% de impuestos, pero los residentes pueden deducir hasta US$ 20.000 en ingresos jubilatorios si tienen entre 55 y 64 años y hasta US$ 24.000 de los 65 años en adelante. Además, a partir del año fiscal 2022 se pueden deducir los beneficios que se tributan a nivel federal.

Connecticut

Pagas impuestos estatales sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 75.000 (y mayor a US$ 100.000 en el caso de parejas con declaración conjunta). En estos casos, puedes tener que pagar por hasta el 25% de los beneficios.

Kansas

Pagas impuestos estatales sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 75.000. La tasa oscila entre el 3,1% y el 5,7%.

Minnesota

Este estado sigue las normas federales explicadas inicialmente para definir quiénes deben pagar impuestos por sus beneficios. Sin embargo, también cuenta con una norma denominada “sustracción del Seguro Social” que permite una deducción parcial excluyendo hasta unos US$ 4.000 aproximadamente de los beneficios tributables. Esa posible reducción se elimina para aquellos que tienen ingresos por más de US$ 62.710 (US$ 80.270 en el caso de parejas con declaración conjunta).

Missouri

Pagas impuestos estatales sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 85.000 (y mayor a US$ 100.000 en el caso de parejas con declaración conjunta) y tienes menos de 62 años, aunque pueden llegar a corresponderte deducciones parciales. La tasa oscila entre 0 y un 5,4%.

Montana

Pagas impuestos sobre los beneficios si tus ingresos generales son mayores a US$ 25.000 (US$ 32.000 en el caso de parejas con declaración conjunta), los mismos umbrales del Gobierno federal. La tasa oscila entre el 1 y el 6,9%.

Nebraska

Pagas impuestos sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 44.460 (y mayor a US$ 59.960 en el caso de parejas con declaración conjunta). Las tasas son de entre el 2,46% y el 6,84%, aunque según la AARP desde 2021 Nebraska “está eliminando gradualmente los impuestos sobre los beneficios”. La reducción en los impuestos a los beneficios llegará a un 60% para 2025 y allí se deberá votar si mantener esos tributos para 2030 o quitarlos.

Nuevo México

Desde 2022, según una ley aprobada por los legisladores estatales y firmada por la gobernadora, pueden deducir los ingresos de los beneficios todos los que tengan un ingreso bruto ajustado individual menor a US$ 100.000 (US$ 32.000 en el caso de parejas con declaración conjunta). Las tasas oscilan entre el 1,7% y el 5,9%.

Rhode Island

En Rhode Island se cobran tasas de entre el 3,75% y el 5,99%, pero hay grandes excepciones. No pagan impuestos sobre los beneficios aquellos que hayan alcanzado la edad plena de jubilación (que según el año de nacimiento puede oscilar entre los 66 y 67 años) y tengan un ingreso bruto ajustado individual menor a US$86.350 (US$ 107.950 en el caso de parejas con declaración conjunta).

Utah

En Utah se cobra una tasa del 4,9%, pero puedes obtener deducciones —un crédito total o parcial sobre esos beneficios tributables— si tienes ingresos individuales menores a US$ 30.000 (US$ 50.000 en el caso de parejas con declaración conjunta).

Vermont

Pagas impuestos sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 45.000 (y mayor a US$ 60.000 en el caso de parejas con declaración conjunta). Si tu ingreso es de entre US$ 45.001 y US$ 54.999 obtienes una exención parcial.

Si ganas al menos US$ 55.000 (US$ 70.000 en el caso de parejas con declaración conjunta) debes pagar todo el impuesto sobre los beneficios, cuya tasa es de entre 3,35% y 8,75%.

Virginia Occidental

Pagas impuestos sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 50.000 (y mayor a US$ 100.000 en el caso de parejas con declaración conjunta). La tasa es de entre el 3% y el 6,5%.

