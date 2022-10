Elon Musk tendrá que pagar a tres ejecutivos despedidos de Twitter casi US$ 200 millones

share via email

Nueva York (CNN Business) — Los tres principales ejecutivos de Twitter a los que Elon Musk despidió este jueves saldrán por la puerta con unos US$ 187 millones en sus cuentas bancarias.

El exCEO Parag Agrawal, el ex director financiero Ned Segal y la ex directora jurídica Vijaya Gadde fueron destituidos después de que Musk tomara el control de la compañía a última hora de este jueves, según una fuente familiarizada con la situación.

Los ejecutivos habrían recibido una gran parte de ese dinero incluso si hubieran permanecido a bordo bajo la nueva administración. Ellos y otros accionistas recibirán pagos de Musk después de que él comprara sus acciones por US$ 54,20 cada una.

Los ejecutivos despedidos de Twitter Ned Segal, a la izquierda, Parag Agrawal, en el centro, y Vijaya Gadda, a la derecha, dejan la empresa con US$ 187 millones del dinero de Elon Musk.Créditos: Kevin Dietsch/David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images

Agrawal, que asumió el título de CEO hace poco menos de un año, tenía la menor participación accionarial de los tres: 155.000 acciones por valor de US$ 8,4 millones al precio que pagó Musk. Segal recibirá US$ 22 millones por las 406.000 acciones que posee, mientras que Gadde se irá con US$ 34,8 millones por sus 642.000 acciones.

Pero también reciben una compensación en caso de despido según una cláusula del acuerdo de fusión aprobado por los accionistas. Esto incluye un año de salario base: US$ 1 millón para Agrawal y US$ 600.000 para Segal y Gadde. También recibirán un año de seguro médico, por valor de unos US$ 73.000 entre los tres.

La parte más lucrativa, por mucho, es la adquisición acelerada de acciones que iban a recibir en el futuro pero a las que aún no tenían derecho. El valor de estas acciones será de US$ 56,4 millones para Agrawal, US$ 43,8 millones para Segal y US$ 19,4 millones para Gadde. Agrawal y Segal obtienen la adquisición acelerada de todas sus acciones, mientras que Gadde obtiene la adquisición acelerada de solo la mitad de sus acciones.

Sumados, los pagos de compensación ascienden a US$ 121,8 millones. Si añadimos los US$ 65,2 millones por la compra de las acciones que ya poseen, obtenemos US$ 187 millones.

