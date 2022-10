El incendio Nakia Creek se expande por fuertes vientos en el área, lo que obliga a miles de evacuaciones en el estado de Washington

(CNN) — Impulsado por fuertes vientos y temperaturas inusualmente altas, un incendio forestal en el estado de Washington quemó unas…

(CNN) — Impulsado por fuertes vientos y temperaturas inusualmente altas, un incendio forestal en el estado de Washington quemó unas 810 hectáreas este domingo, lo que obligó a miles de evacuaciones.

El incendio, denominado Nakia Creek Fire, comenzó el 9 de octubre en Larch Mountain, al noreste de Camas en el condado de Clark, cerca de la frontera con Oregón, ardiendo y arrastrándose a través de un terreno rocoso y empinado en el bosque estatal Yacolt Burn.

El fuego creció en tamaño de 63 a 810 hectáreas en cuestión de horas este domingo en medio de condiciones climáticas severas, con temperaturas extremadamente cálidas, baja humedad y fuertes vientos, según el Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.

Los bomberos informaron un buen progreso en la lucha contra el incendio a principios de semana, luego las condiciones climáticas empeoraron, con vientos que avivaron las llamas mientras arrasaban la madera seca, la maleza y la hierba. El incendio de Nakia Creek estaba contenido en un 5% el domingo por la noche.

“Los vientos del este fueron tan fuertes hoy que los activos aéreos fueron puestos a tierra en ocasiones por seguridad”, dijeron funcionarios de la Agencia Regional de Servicios de Emergencia de Clark en una actualización vespertina.

Una brutal ola de calor alimenta incendios forestales y cortes de energía en toda California. Y un huracán podría prolongarla

Final update for the evening on #NakiaCreekFire and we have an additional area that is now under a “Level 1 Be Ready” notice. All updates are at https://t.co/1fAeXKC9b4 #Clarkwa #vanwa pic.twitter.com/Bk7Wo5tbbd

— CRESA Talk (@CRESATalk) October 17, 2022

A medida que el fuego explotó en un terreno extremadamente empinado y se adentró más lejos, se les dijo a más residentes que abandonaran sus hogares.

Casi 3.000 hogares estaban bajo órdenes de evacuación desde este domingo por la noche, y miles más recibieron órdenes de prepararse para huir.

Se extendió una advertencia de Bandera Roja hasta el próximo domingo para el área, en medio de un calor inusual y vientos secos del este.

La temporada de incendios de este año ha sido larga para los equipos de bomberos en el estado de Washington, pues han estado trabajando días largos durante varios meses, dijeron funcionarios del condado de Clark, y señalaron que la temporada de incendios generalmente termina para el área en octubre.

Condiciones de incendios “extremadamente peligrosas” en California dejan dos muertos y miles de hectáreas quemadas

Numerous wildfires continue across the Cascades this afternoon with smoke moving northward. Critical fire weather conditions into this evening with stronger winds and dry weather. #WAwx pic.twitter.com/n6TysHaStr

— NWS Seattle (@NWSSeattle) October 16, 2022

“Con los patrones climáticos actuales aquí en el PNW, tenemos otra buena semana de clima potencial para incendios”, dijeron los funcionarios de la Agencia de Servicios regional de emergencias del condado Clark, describiendo a un oficial de bomberos que les dice a los equipos que “si bien el calendario puede decir que es el 16 de octubre… necesito que piensen que es el 16 de agosto”.

Algunas ciudades del área registraron temperaturas récord durante el fin de semana. La temperatura en Seattle alcanzó los 31 grados centígrados este domingo, marcando su segundo día de octubre más cálido registrado y rompiendo el récord diario de 22 grados establecido en 2018, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades informaron otros incendios en el área el domingo, incluso cerca de Chelatchie Prairie y Sunset Campground en el condado de Clark, así como varios en el vecino condado de Skamania.

A medida que continúa el fuego, se espera que los vientos disminuyan, pero las temperaturas se mantendrán muy por encima del promedio durante los próximos días, dijo el meteorólogo de CNN, Robert Shackelford.

El Incendio Nakia está en un área donde las temperaturas están alrededor de 10 grados por encima del promedio, y las condiciones calurosas persistirán hasta el jueves antes de caer al promedio y por debajo del promedio durante el fin de semana, dijo Shackelford. También es probable que llueva durante el fin de semana, lo que traerá un alivio muy necesario para los bomberos.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.