El Gran Premio de México 2022 repite el podio del año pasado: Verstappen, Hamilton y “Checo” Pérez

(CNN Español) — El piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de…

(CNN Español) — El piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de México de la Fórmula 1, resultado con el que sigue reforzando su estatus de bicampeón mundial de la temporada 2022.

El podio de la carrera lo completaron el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (de Red Bull).

El año pasado, el GP de México tuvo el mismo podio que el de este domingo: Verstappen en primero, Hamilton en segundo y Pérez en tercero.

Verstappen, que el sábado consiguió la “pole position”, dominó el Gran Premio de México desde el inicio de la carrera. Hamilton, su perseguidor más cercano, se quedó casi 15 segundos detrás del neerlandés, mientras que “Checo” Pérez estuvo casi 20 segundo atrás de su compañero de equipo.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Con el resultado del GP de México 2022, “Checo” Pérez subió al segundo lugar del campeonato de pilotos con 280 puntos, superando a Charles Leclerc (Ferrari), quien se queda en la tercera posición con 275 puntos.

Tras la carrera de este domingo, la temporada 2022 de F1 se queda a dos gran premios de finalizar: el primero en Brasil y el último en Abu Dabi.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.