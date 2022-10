Drew Barrymore dice que no es “una persona que necesita sexo”

(CNN) –– Drew Barrymore compartió su visión sobre el amor y el sexo después de atravesar un divorcio. La también…

(CNN) –– Drew Barrymore compartió su visión sobre el amor y el sexo después de atravesar un divorcio.

La también presentadora de televisión aclaró recientemente en su blog la idea equivocada de que no es una aficionada al sexo.

“El otro día entré a una clase de ejercicios y una mujer me dijo: ‘Te pareces a Drew Barrymore, excepto que pareces tener bienestar mental y además… ¡ella odia el sexo!’”, escribió Barrymore.

“No sabía de qué estaba hablando esta mujer”, continuó la actriz. “Luego de unos días me enteré de que, de alguna manera, era por un comentario que hice en el programa sobre cómo abstenerse de tener relaciones sexuales durante seis meses no me parecía tanto tiempo, porque a mi edad y con mi experiencia de vida simplemente no lo es”.

Barrymore explicó que la conversación ocurrió porque un actor famoso que no nombró (pero “que es considerado un galán”) dijo que “se abstuvo de tener relaciones sexuales durante seis meses como parte de un personaje en el que estaba trabajando”.

A sus 48 años, escribió Barrymore, ahora tiene “sentimientos muy diferentes sobre la intimidad” a los que tenía cuando estaba creciendo. La actriz y empresaria dijo que se ha centrado en su papel de madre de las dos hijas que tuvo con su exesposo Will Kopelman. Y agregó que no ha tenido una relación íntima desde que se separaron en 2016.

“Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación… Pero simplemente no ha sido mi prioridad”, escribió Barrymore. “Así que no soy una persona que necesita sexo y que tiene que salir y relacionarse con personas a ese nivel. ¡Soy alguien que está profundamente comprometida con cultivar cómo las niñas, mis hijas, y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo!”.

También descartó la teoría de que odia el sexo.

“Entonces, para que conste, ¡no odio el sexo!”, escribió Barrymore. “Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo. Busqué toda mi vida ser una mujer tranquila y no una fiestera grandilocuente”.

