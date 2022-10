Cómo un esqueleto de casi 4 metros se convirtió en la decoración de Halloween que más acapara las miradas

(CNN) — Hay dos tipos de personas: las que entienden el encanto de una decoración de un esqueleto de 3,6…

(CNN) — Hay dos tipos de personas: las que entienden el encanto de una decoración de un esqueleto de 3,6 metros, y las que aún no han entendido que alguien sienta fascinación por una decoración de un esqueleto de 3,6 metros.

El otoño boreal anuncia la llegada del esqueleto de Home Depot, una enorme decoración de Halloween que salió al mercado por primera vez en 2020 y que ha cautivado la imaginación desde entonces. Conocido de cariño como “Skelly”, la figura amenazante es ahora una especie de mascota para aquellos que se deleitan con los excesos góticos de la decoración de Halloween.

Una familia de Maryland saca su esqueleto de Home Depot, Herman, en 2020. Crédito: Marvin Joseph/The Washington Post/Getty Images

La razón por la que tanta gente se identifica con esta criatura, lo suficiente como para terminarse inventarios enteros en horas y generar un mercado negro de esqueletos en el proceso, es una pregunta que es mejor dejar a un poder superior. Tal vez “Skelly” sea un puente entre los extremos de nuestra naturaleza humana: el dolor y la alegría, el hambre y los excesos, lo sagrado y lo profano encerrados juntos en polietileno de alta densidad.

O quizás los esqueletos grandes son simplemente algo divertido en que pensar.

“Es el momento”, dice Jenni Tabler, profesora de sociología de la Universidad de Wyoming. Ella resumió el espíritu de la época en un tuit ahora viral: “Feliz temporada de esqueletos enormes a todos los que la celebran”.

Tabler no tiene un esqueleto, pero entiende el entusiasmo.

“Creo que para mí, como socióloga, es muy alentador que todos podamos unirnos por algunas de las pequeñas alegrías de la vida. Y el enorme esqueleto es una de esas pequeñas alegrías fascinantes”.

Jill Troutman, de Memphis, Tennessee, buscó durante dos años antes de conseguir su “Skelly”. Tenía un contacto dentro de su Home Depot local, así que cuando recibió una llamada en septiembre diciendo que los esqueletos volvían a estar en stock, corrió a la tienda y rápidamente obtuvo uno.

Bueno, tan rápido como es posible, ya que el esqueleto en cuestión viene en una caja del tamaño de un departamento de Manhattan.

“La caja era ENORME”, dice Troutman. “No estaba seguro de poder meterla en mi pequeño todoterreno, ¡pero iba a morir en el intento!”.

Nace el “Skelly”

Un Skelly se cierne sobre una casa de Pensilvania. Crédito: Ted Shaffrey/AP

Otros minoristas como Costco y Lowes ofrecen ahora sus propios monstruos gigantes de Halloween, pero el fenómeno Skelly nació en las oficinas de Home Depot en 2020.

Según narra Lance Allen, comerciante sénior de decoración navideña de Home Depot, dar vida a Skelly fue un trabajo de amor.

“Lo que hace nuestro equipo de decoración navideña es salir al mercado, buscar inspiración y ver qué podemos hacer de forma diferente”, cuenta a CNN. “Fuimos a casas encantadas para ver qué hacían. Vimos todas las películas de miedo clásicas”.

Al final, el equipo vio un torso gigante en una feria, y los engranajes empezaron a girar.

“Realmente sacamos el artículo al mercado en el momento perfecto”, comentó. “Fue durante el primer año de la pandemia, cuando todo el mundo necesitaba sonreír”.

Aunque el esqueleto no tiene nombre en la caja, Allen dice que la gente de la oficina empezó a llamarlo Skelly y, bueno, se le quedó.

Los equipos de Allen lo saben todo sobre la cultura que ha generado su enorme creación, desde las ventas en las tiendas hasta el carisma indefinible que la gente encuentra en sus ojos iluminados por luces LED. En respuesta al éxito de Skelly, Home Depot añadió aún más ofertas inmensas: un esqueleto de calabaza gigante salió en 2021, así como una bruja levitante de 3,6 metros de altura que se inspiró en un artista callejero que Allen vio cerca del Hotel Bellagio de Las Vegas.

La popularidad de Skelly ha dado pie a otras ofertas de Halloween de gran tamaño, como una bruja que levita y un enorme hombre lobo. Cortesía de The Home Depot

Este año, el minorista estrenó una figura de hombre lobo gigante que, con sus 3 metros y medio de altura, parece que iría bien en el hoyo 18 del mejor campo de minigolf de la ciudad.

“Lo que esto nos demuestra es que a los clientes les apasionan los artículos exuberantes”, dice.

“Skelly” es inmortal

La pareja de Nueva Jersey Vicky Euell y Glenn Grimstad celebraron su boda de Halloween de 2021 con un altar de Skelly.

La popularidad de Skelly plantea un dilema del tipo del huevo y la gallina: ¿un esqueleto de 3 metros aumenta la afición por la decoración de Halloween o la afición por la decoración de Halloween aumenta la probabilidad de tener un esqueleto de 3 metros?

Es un poco de ambas cosas.

Troutman, por ejemplo, está dando a su nuevo esqueleto (se llama Todd) un lugar de honor entre sus galas de Halloween.

“Todo el vecindario disfruta viniendo a ver nuestra decoración”, dice. “Tengo que replantearme todo el esquema porque Todd es ahora la estrella del espectáculo, con su propia iluminación especial”.

Cuando Vicky Euell y Glenn Grimstad, de Toms River, Nueva Jersey, se casaron el octubre pasado, su Skelly sirvió de altar nupcial.

“Esta es nuestra festividad favorita, y todo el mundo sabe que no nos vamos por lo sencillo. Tiene que ser impecable”, dijo Euell a CNN. Las exhibiciones navideñas de la pareja atraen a admiradores de toda la zona, y el año pasado adquirieron la bruja de 3 metros de Home Depot para añadirla a su colección. (Euell, una mujer de buen gusto, también tiene un baño con temática de brujas permanente).

Cuando pasa Halloween, Euell y Grimstad tienen que enfrentarse a otra fase crítica de la experiencia Skelly: encontrar un lugar para guardar un esqueleto de 3 metros.

“Lo decoramos durante todo el otoño y lo dejamos hasta Navidad. Alguien incluso le hizo un traje de nieve con un gorro de Santa Claus”.

“Pero es solo para el interior”, dice Euell. “No creo que dure en el exterior con eso”.

