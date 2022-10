CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 850¼ 863 833 850¾ +1½ Mar 869¾ 881 852 869½ +1½ May 879½ 890¾ 862¾ 879½ +1½ Jul 877 888¼ 862¼ 878 +1 Sep 878 889¾ 867 881¼ +1 Dec 884 896¼ 874¼ 888 +¾ Mar 883 892¾ 874 888 +1 May 878½ +½ Jul 823¾ 835¾ 823¾ 835¾ +2¾ Sep 816 +2¾ Dec 827 +2¾ Mar 818¼ +2¾ May 804 +2¾ Jul 757¼ +2¾ Est. sales 63,169. Thu.’s sales 75,050 Thu.’s open int 313,929, up 4,452 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 683½ 688 677¾ 684¼ +¼ Mar 689 693¾ 684 690½ +½ May 688¼ 693½ 684 689¾ — ¼ Jul 683¾ 687½ 678¼ 683½ —1 Sep 636 641 632¼ 637 —1 Dec 623¾ 628¼ 619½ 624½ — ½ Mar 629¼ 635¼ 627 631¾ May 631 633¾ 631 633¾ +¼ Jul 629 632¾ 629 630¼ +½ Sep 577¾ +½ Dec 564 568½ 564 565¾ — ¼ Jul 571½ — ¼ Dec 535½ — ¼ Est. sales 178,242. Thu.’s sales 247,102 Thu.’s open int 1,418,472, up 4,724 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 381¼ 381¼ 371 376¼ +¾ Mar 382½ 384¾ 380 382½ May 387 388¾ 387 388¼ — ¼ Jul 392 — ¾ Sep 377¼ — ¾ Dec 377¼ — ¾ Mar 369½ — ¾ May 372¾ — ¾ Jul 360¾ — ¾ Sep 376½ — ¾ Jul 354 — ¾ Sep 369¾ — ¾ Est. sales 299. Thu.’s sales 399 Thu.’s open int 4,191, up 95 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1390¼ 1398½ 1375½ 1395½ +4 Jan 1398¾ 1407¼ 1383¾ 1404½ +4½ Mar 1406¼ 1414½ 1392 1411¾ +4 May 1411½ 1421½ 1399¼ 1419 +4½ Jul 1416¾ 1424½ 1402¼ 1422½ +5¼ Aug 1400¼ 1408½ 1388¾ 1406¼ +4¼ Sep 1364¼ 1375½ 1359½ 1373½ +3½ Nov 1358 1363¼ 1345 1361 +3 Jan 1359¾ 1365¼ 1359¾ 1364½ +2½ Mar 1360¾ 1362 1359½ 1359½ +1¾ May 1361 1361 1358 1358 +1½ Jul 1358¼ +1¼ Aug 1347½ +1¼ Sep 1309¾ +1¼ Nov 1310 1315¾ 1305 1315¾ +4¾ Jul 1311¾ +4¾ Nov 1267 1272½ 1267 1272½ +4¼ Est. sales 204,825. Thu.’s sales 250,578 Thu.’s open int 698,665 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 70.50 71.72 69.54 71.50 +1.08 Jan 68.02 69.24 67.12 68.97 +1.03 Mar 65.80 66.88 64.93 66.52 +.88 May 64.25 65.12 63.47 64.71 +.64 Jul 62.83 63.58 62.09 63.07 +.47 Aug 61.50 62.15 61.10 61.84 +.48 Sep 60.55 61.30 59.99 60.90 +.52 Oct 59.66 60.39 59.27 60.07 +.56 Dec 59.15 60.09 58.68 59.59 +.60 Jan 59.60 59.60 59.24 59.24 +.63 Mar 58.83 +.69 May 59.00 59.00 58.48 58.48 +.71 Jul 58.50 58.50 58.10 58.10 +.71 Aug 57.46 +.71 Sep 56.92 +.71 Oct 56.51 +.67 Dec 56.37 +.63 Jul 56.32 +.61 Oct 56.20 +.61 Dec 56.11 +.59 Est. sales 97,578. Thu.’s sales 181,597 Thu.’s open int 410,585, up 2,791 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 412.50 418.50 408.40 417.90 +4.60 Jan 405.70 410.80 402.10 410.30 +3.50 Mar 398.20 402.20 395.50 401.60 +1.60 May 394.80 398.40 392.30 397.90 +1.00 Jul 395.40 398.00 392.30 397.60 +.70 Aug 390.90 394.20 389.60 394.20 +.40 Sep 389.80 390.00 386.50 390.00 —.20 Oct 383.00 385.10 382.90 385.10 —1.00 Dec 382.70 384.90 382.20 384.70 —1.60 Jan 383.80 —1.60 Mar 380.90 —1.70 May 379.40 —1.70 Jul 378.90 —1.70 Aug 375.40 —1.70 Sep 372.90 —1.70 Oct 369.40 —1.70 Dec 367.10 —1.70 Jul 358.90 —1.70 Oct 358.90 —1.70 Dec 357.90 —1.70 Est. sales 92,201. Thu.’s sales 113,929 Thu.’s open int 378,074, up 6,476

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.