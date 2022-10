Balón de Oro 2022: nominados, a qué hora es y cómo ver en vivo

(CNN Español) — La edición 66 del Balón de Oro, premio otorgado por la revista France Football, se llevará a…

Sin duda alguna, el Balón de Oro 2022 será un premio atípico, pues es la primera vez en 17 años que Lionel Messi (el máximo ganador en la historia de este galardón y el ganador de 2021) está fuera de la lucha por este premio.

Por otro lado, de los candidatos al premio de este año, quizá el que tiene más oportunidades de ganarlo es Karim Benzema, quien recientemente fue elegido como el mejor jugador del año de la UEFA y que fue crucial para que el Real Madrid ganara su Champions League 14 y la LaLiga la temporada pasada.

¿Quién será el ganador? A continuación, te damos todos los detalles del premio para que te vayas preparando.

¿Cuándo es el Balón de Oro 2022?

Se llevará a cabo el lunes 17 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París.

¿A qué hora es y cómo ver en vivo?

La ceremonia dará inicio a las 4:30 p.m. (hora de París) o a las 10:30 a.m. (hora de Miami).

El premio será transmitido en el sitio web del diario L’Équipe, en la sección llamada “la chaine” (“el canal” en español). Recuerda que en algunas regiones del mundo no se reproduce el video de esa página, así que te recomendamos descargar una VPN que tenga un punto de conexión de Francia.

El comienzo en otros países sería en los siguientes horarios:

España – 4:30 pm

México – 9:30 am

Argentina – 11:30 am

Colombia – 9:30 am

Uruguay – 11:30 am

Chile – 11:30 am

Perú – 9:30 am

Ecuador – 9:30 am

Todos los nominados al Balón de Oro 2022

Ellos son los 30 nominados al Balón de Oro de este año:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

João Cancelo (Manchester City, Portugal)

Casemiro (Manchester United, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Fabinho (Liverpool, Brasil)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund, Costa de Marfil)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Joshua Kimmich (Bayern, Alemania)

Rafael Leão (Milan, Portugal)

Robert Lewandowski (Barcelona, Polonia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Argelia)

Mike Maignan (Milan, Francia)

Sadio Mané (Bayern, Senegal)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

Luka Modrić (Real Madrid, Croacia)

Christopher Nkunku (Leipzig, Francia)

Darwin Núñez (Liverpool, Uruguay)

Antonio Rüdiger (Real Madrid, Alemania)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Heung-Min Son (Tottenham, Corea del Sur)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil)

Dušan Vlahović (Juventus, Serbia)

Todas las nominadas al Balón de Oro Femenino

El Balón de Oro se entrega desde 1956. En 2018, el premio inauguró su categoría femenina, con la estrella noruega Ada Hegerberg ganando en esa primera edición.

En 2019, el galardón lo ganó la estadounidense Megan Rapinoe; mientras tanto, en 2020 no hubo premio y en 2021 se lo llevó a casa la española Alexia Putellas.

Ahora, para el premio de 2022, Putellas podría repetir como la ganadora, pues está en la lista de 20 nominadas. A continuación te decimos la lista completa de candidatas.

Selma Bacha (Lyon, Francia)

Fridolina Rolfö (Barcelona, ​​Suecia)

Vivianne Miedema (Arsenal, Países Bajos)

Lucy Bronze (Barcelona, ​​Inglaterra)

Sam Kerr (Chelsea, Australia)

Christiane Endler (Lyon, Chile)

Lena Oberdorf (Wolfsburg, Alemania)

Kadidiatou Diani (PSG, Francia)

Catarina Macario (Lyon, EE. UU.)

Alexia Putellas (Barcelona, ​​España)

Alexandra Popp (Wolfsburg, Alemania)

Aitana Bonmatí (Barcelona, ​​España)

Wendie Renard (Lyon, Francia)

Alex Morgan (San Diego Waves, EE. UU.)

Beth Mead (Arsenal, Inglaterra)

Asisat Oshoala (Barcelona, ​​Nigeria)

Marie-Antoinette Katoto (PSG, Francia)

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Trinity Rodman (Washington Spirit, EE. UU.)

Ada Hegerberg (Lyon, Noruega)

