Así es como las empresas están cancelando a Kanye West

Nueva York (CNN Business) — En las últimas semanas, minoristas, redes sociales, celebridades y empresas de moda y entretenimiento han dejado atrás las alianzas comerciales con el rapero Ye.

Ye, también conocido como Kanye West, se ha convertido en un imán de controversias.

A principios de octubre, Ye lució una camiseta con el lema “White Lives Matter” y vistió a varias modelos negras con ropa con la misma frase en su desfile de YZY en la semana de la moda de París; el lema ha sido vinculado por la Liga Antidifamación al Klu Klux Klan.

Jayden Smith reclama públicamente a Kanye West por vestir ropa con un “mensaje de odio”

En un episodio del podcast “Drink Champs”, de 45 minutos de duración, emitido a principios de este mes, el rapero hizo numerosos comentarios escandalosos que provocaron repercusiones financieras reales para él y sus socios de marca. En el podcast, West dijo: “Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme. ¿Y ahora qué?”

También sugirió que George Floyd murió por una sobredosis de fentanilo y no por brutalidad policial. Y repitió varias teorías de conspiración antisemitas, redoblándolas en entrevistas posteriores.

Más tarde, West amenazó en Twitter con “ir DEFCON 3 a la gente judía”.

Desde los comentarios antisemitas de Ye, las empresas se han visto presionadas a tomar más medidas contra él.

Estas son las empresas que han cortado lazos con Ye.

Adidas

El lunes, Adidas terminó su asociación con Kanye West, con “efecto inmediato”.

En un comunicado, el fabricante de ropa deportiva dijo que “no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio” y dijo que sus recientes comentarios eran “inaceptables, odiosos y peligrosos.”

Adidas dijo que violaban los “valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad” de la compañía.

Las ventas y la producción de sus productos de la marca Yeezy se han detenido, así como los pagos a Ye y sus empresas. Adidas dijo que sufrirá un golpe de 246 millones de dólares en sus ventas del cuarto trimestre.

Gap

El rapero dijo que estaba terminando su rocosa relación de dos años con Gap el 15 de septiembre, citando “incumplimiento sustancial”. Ye dijo que no le quedó “más remedio que terminar su colaboración”, alegando que la empresa no abrió tiendas de la marca Yeezy ni distribuyó su mercancía como estaba previsto, dijo su abogado en un comunicado.

This dude Kanye is a clown. @adidas what do you think about this? He seems to imply you’re okay with antisemitism. pic.twitter.com/iGjLnMoPGL

— Alexander S. Vindman (@AVindman) October 21, 2022

“La forma en que trabajamos juntos para ofrecer esta visión no está alineada. Y estamos decidiendo terminar la asociación”, dijo Mark Breitbard, presidente y CEO de Gap Brand, en un correo electrónico interno.

En un primer momento, Gap dijo que los artículos existentes se seguirían vendiendo, incluyendo las próximas colecciones hasta el otoño y la primera mitad de 2023, pero hoy ha revertido esa decisión.

Instagram

Un portavoz de Meta dijo que el contenido de la cuenta de Ye fue eliminado por violar las políticas de la compañía y se colocó una restricción en su cuenta, también el 7 de octubre. Aunque Meta no especificó el contenido, West compartió una publicación que fue criticada por ser antisemita.

Posteriormente, West regresó a Twitter tras casi dos años de ausencia de la plataforma de medios sociales, lo que tampoco duró mucho.

Claves para entender por qué a Kanye West lo bloquearon en redes sociales 2:37

Twitter

Twitter bloqueó su cuenta tras un tuit antisemita publicado el 8 de octubre.

En el tuit, que ya ha sido eliminado, West decía que iba a “Death con 3 [sic] personas judías”, y también que “jugaron conmigo y trataron de poner en la lista negra a cualquiera que se oponga a su agenda”, sin especificar a qué grupo se dirigía, según los registros de Internet Archive’s Wayback Machine extraídos por CNN.

Balenciaga

Los comentarios antisemitas de Kanye también fueron la gota que colmó el vaso de la casa de moda de lujo Balenciaga, que rompió sus vínculos el fin de semana. Kanye había colaborado con Balenciaga en la popular línea Yeezy Gap a principios de este año.

“Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para futuros proyectos relacionados con este artista”, dijo Kering, la empresa matriz de Balenciaga, en un comunicado a WWD.

Creative Artists Agency

La prominente agencia de talentos dijo a CNN este lunes que Ye ya no forma parte de sus clientes.

