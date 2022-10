“Asegura las escotillas”: Bezos y otros multimillonarios emiten advertencias de recesión

(CNN Business) — Incluso los ultraricos están nerviosos ahora por la economía. Elon Musk y Jeff Bezos, dos de las…

Elon Musk y Jeff Bezos, dos de las personas más ricas de todo el planeta (quienes generalmente no están de acuerdo en casi nada), indican cierta tensión sobre una recesión que se avecina.

Bezos comentó a principios de esta semana que es hora de “asegurar las escotillas”, en un tuit que incluía un video del CEO de Goldman Sachs diciendo que había una buena posibilidad de una recesión en el horizonte.

Musk, por su parte, fue un poco más optimista cuando buscó (al final, sin éxito) aliviar las preocupaciones de Wall Street sobre las perspectivas de crecimiento de Tesla. En una llamada con analistas el miércoles por la noche, Musk se mostró confiado y dijo que la compañía tiene una demanda “excelente” para el próximo trimestre y que las fábricas están funcionando a toda velocidad.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 18, 2022

Pero admitió que la demanda era “un poco más difícil” de conseguir y señaló que Europa y China sufren una “especie de recesión”. Musk también advirtió que Tesla no alcanzaría su objetivo de crecimiento de ventas.

Las acciones cayeron un 7 % en las primeras operaciones de este jueves, a pesar de que Tesla reportó ganancias casi récord en el tercer trimestre. Los analistas e inversores están cada vez más preocupados por la capacidad de Tesla para sostener su crecimiento ante los problemas logísticos y el aumento de la inflación.

Los comentarios de Musk y Bezos se suman a un coro de figuras poderosas preocupadas de que la economía vaya a empeorar. A principios de este mes, Jamie Dimon, el director multimillonario de JPMorgan Chase, asustó a todo el mercado de valores al decir que Estados Unidos podría sufrir una recesión en tan solo seis a nueve meses.

Incluso la celebridad que no es multimillonaria pero sigue siendo rica, Gwyneth Paltrow, está perdiendo el sueño por eso.

“La economía apesta”, le dijo al Hollywood Reporter esta semana. “Solo me preocupa el próximo año y lo grave que será la recesión”.

Otras celebridades también opinan. El mes pasado, la rapera Cardi B despotricó sobre la inflación y las tasas de interés. “¿Cómo sobrevive la gente? Quiero saber.”

Es una preocupación razonable: los investigadores estimaron recientemente la probabilidad de una recesión mundial en poco más del 98 %.

