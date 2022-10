Algunas subidas de precios recientes de Disney superan la inflación, pero no parece afectar a las multitudes, por ahora

(CNN) — Victoria Wade voló desde la costa este hasta el sur de California a principios de este mes para…

(CNN) — Victoria Wade voló desde la costa este hasta el sur de California a principios de este mes para ir a Disneyland. El día en que iba a comprar su entrada, vio las noticias: los precios subieron de la noche a la mañana en los parques Disney de Estados Unidos, incluida la entrada al complejo original de Anaheim que ella iba a visitar.

Wade había presupuestado cuidadosamente su viaje. Dijo que con un incremento de US$ 40 o 50, tuvo que acortar su visita un día.

“Tenía el dinero preparado, y entonces lo aumentaron”, dijo Wade, una creadora de contenidos que vive en Maryland. “Era demasiado”.

Aunque muchos parques temáticos suben los precios anualmente, algunas de las subidas de precios de Disney del 11 de octubre superaron la tasa de inflación anual de EE.UU, del 8,2%.

Visitantes de Disneylandia caminan frente al Castillo de la Bella Durmiente el 3 de septiembre de 2021. (Foto de Jeff Gritchen/MediaNews Group/Orange County Register vía Getty Images)

Subieron los precios de las entradas de temporada alta en Disneyland, California, los estacionamientos de los hoteles, el servicio Genie+ para saltarse la fila, cientos de alimentos en Disney World, Florida y los sables de luz y droides hechos a medida, entre otras cosas.

Para que una familia de dos adultos y dos niños (de 3 a 9 años) estacione un auto en Disneyland Resort durante la temporada de mayor afluencia en Navidad, salte entre sus dos parques y utilice el servicio Genie+, se gastaría ahora US$ 1.086 por ese día. Y eso sin contar alimentos o la compra de recuerdos. Antes de la reciente subida de precios, el costo era de US$ 988 (un aumento de casi el 10%).

Las visitas a Disneyland han cambiado. Esto es lo que puedes esperar en tu próximo viaje

Pete Werner, CEO de wdwinfo.com, uno de los sitios web más antiguos de fans de Disney, cree que la compañía ha descuidado a sus fans de toda la vida y a los poseedores de pases en favor de atraer a visitantes más casuales que generalmente gastan más dinero por visita.

“La conclusión es ‘ganar más dinero con menos gente’. Y no nos importa a quién excluimos con los precios para lograrlo. Y te voy a decir que la calidad del producto es menor, en mi opinión, es menor ahora que antes de la pandemia, y sin embargo el precio ha subido considerablemente”, dijo.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de ganar más por huésped con menos asistencia, un funcionario de Disney describió en cambio “el resultado positivo de una estrategia que da prioridad a la experiencia del huésped. Cuando nos centramos en ofrecer una experiencia de primera clase, sabemos que nuestros invitados pasarán más tiempo con nosotros inmersos en nuestras historias”.

Hay menos entradas de las más baratas

Aunque la entrada más barata para un solo día en Disneyland se ha mantenido en US$ 104 desde 2019, hay menos días del año en los que este tipo de entradas de “temporada baja” están disponibles.

En el otro extremo del espectro, un pase de un día en Anaheim, California que permite la entrada a un parque durante una temporada alta como la de Navidad saltó de US$ 164 a US$ 179, aproximadamente un 9,2%. Añadir la posibilidad de saltar entre Disneylandia y Disney California Adventure cuesta US$ 65 más, un 8,3% más que su costo anterior de US$ 60.

Y algunas cosas que antes se incluían en la entrada al parque ahora cuestan más.

Carlye Wisel, periodista de parques temáticos y podcaster, dio un ejemplo de un costo extra que solía estar incluido: el servicio para saltarse las filas llamado Genie+ que ha sustituido al FastPass.

“Estos parques no pueden ser más caros y más difíciles de visitar”, dijo Wisel. “Y lo que estamos viendo con Genie+ y los carriles relámpago individuales es que ahora estás pagando aún más no solo por un producto que solía ser gratuito, sino por uno que puede ser muy pesado de usar durante tu visita”, dijo.

En el sur de California, Universal Studios Hollywood también ha aumentado los precios, pero la subida no ha sido tan pronunciada como en Disney. Crédito: Lisa O’Connor/AFP/Getty Images

Los aumentos del precio de las entradas en el principal competidor de Disney en el sur de California, Universal Studios Hollywood, no fueron tan pronunciados este año.

Universal Studios Hollywood tiene un boleto de “temporada baja” más caro con un precio de US$ 109, que no ha cambiado desde 2018. Pero su entrada más cara para un solo día aumentó un 3,9% durante su última ronda de subidas de precios en enero, según MouseSavers.com. Un servicio para saltarse las filas en este parque puede costar a los visitantes más de US$ 100 extra por día.

“Los precios de las entradas de Universal reflejan el entretenimiento dinámico y las experiencias de inmersión que ofrecemos, y tenemos una amplia gama de opciones de entradas disponibles para satisfacer las necesidades individuales de nuestros huéspedes”, dijo un portavoz de Universal Parks & Resorts a CNN este martes.

La inflación continúa alta en EE.UU. y alcanzó un 8,2% en septiembre, más de lo esperado

Las multitudes siguen llegando a Disney, por ahora

Un monorriel pasa por delante de las exposiciones de flores en Epcot, uno de los cuatro grandes parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Crédito: Joseph Prezioso/Andadolu Agency/Getty Images

Werner dijo que cada vez que los precios suben, escucha el mismo refrán.

“Durante 25 años, he escuchado eso de ‘no voy a Disney World’ con una mano, mientras que con la otra les entregan la cartera”, dijo Werner, que también es propietario de Dreams Unlimited Travel.

FOTOS | Walt Disney World cumple 50 años de magia

Y aunque la gente se enfrente a una posible recesión, dijo que eso es muy diferente a estar realmente en una recesión. En este momento, dijo que la gente no está cancelando sus vacaciones en el complejo de Disney en Florida.

Wade, la reciente visitante de Disneyland que antes era empleada de Walt Disney World, dijo que terminó visitando Disneyland en California este mes un lunes y lo encontró “ridículamente abarrotado”.

Dijo que vio a mucha gente comprando Genie+, que permite a los visitantes de Disney saltarse la fila normal por una más rápida llamada “carril relámpago”.

El servicio pasó de tener una tarifa plana a una estructura de precios dinámica dependiente de la demanda en la subida de precios del 11 de octubre. En la Costa Oeste, el precio base pasó de US$ 20 a 25. En la Costa Este, el servicio, que tuvo un precio de lanzamiento de US$ 15 el año pasado, oscilará ahora entre US$ 15 y 22 en octubre, con posibles subidas adicionales.

“La gente seguía comprándolos, y las filas relámpago eran tan largas como las filas de espera”, dijo Wade.

El sistema de reserva de parques que se estableció con la pandemia de covid-19 sigue vigente, y las fechas populares se reservan con mucha anticipación.

Temporada “más barata”

Los visitantes dan una vuelta en la atracción “Dumbo, el elefante volador” en el parque Magic Kingdom de Walt Disney World Resort. Crédito: Folleto/Disney

Aún así, Disney promociona su amplia gama de precios para satisfacer todos los presupuestos.

Un funcionario de Disney dijo a CNN que la compañía está decidida a crear niveles de precios de entradas y hoteles para permitir que más huéspedes que quieran visitar los parques tengan esa oportunidad.

“Hay más formas que nunca de visitar un parque Disney. Nuestro objetivo es proporcionar una gran experiencia a los visitantes, y lo hacemos poniendo en manos de nuestros clientes la posibilidad de decidir cómo y cuándo visitar nuestro complejo”, dijo un funcionario de Disney.

Por ejemplo, una entrada a Disneyland para un martes de febrero costará mucho menos que un sábado abarrotado de diciembre. Disney también señaló sus 35 hoteles en Estados Unidos, que van desde los de cuatro estrellas de la AAA hasta los económicos. Los huéspedes de Disney también pueden llevar su propia comida y bebidas no alcohólicas, siempre que no estén en envases de vidrio.

Una mirada dentro del Disney Wish, un crucero de lujo familiar

Don Munsil, presidente y copropietario de Mouse Savers Inc. ha seguido los precios de los parques temáticos durante más de 20 años.

“Soy un fan desde hace mucho tiempo. No me encanta esto. Pero está bastante claro que está funcionando. Disney está ganando dinero”, dijo Munsil.

Munsil dijo que los precios escalonados por temporada, o los costos adicionales opcionales de Genie+, son formas de permitir que personas de diferentes niveles de ingresos visiten los parques, en lugar de mantener los precios planos en general.

En cuanto a encontrar esas ofertas para ir durante una temporada baja, “¿es posible? Claro, ir a Marte es posible”, dijo Werner.

“No es solo el costo de la habitación de hotel. Es el costo combinado de todas las cosas asociadas a las vacaciones en Disney. Y aún no hemos llegado a los recuerdos. Así que el costo de las palomitas ha subido, el costo de una hamburguesa ha subido. Hay que tomar estas cosas en su totalidad”.

¿Están yendo a otra parte los visitantes potenciales?

Wade, una reciente visitante de Disneylandia, tenía un pase anual en el complejo de Orlando, pero renunció a su pase de Disney este año debido al costo. Todavía tiene pases anuales en Hershey Park, Cedar Fair Parks y Universal Orlando Resort.

“Esencialmente, están excluyendo con el precio a las familias de clase media baja… Quieren atraer a ese mercado más lujoso. Lo he visto con ciertos productos que han sacado para tantear el terreno”, dijo Wade. “Veo que están perdiendo mucha fidelidad de esta generación”.

Si bien el costo es un factor importante, dijo que también hay normas más pesadas y sistemas más complicados para visitar los parques de Disney en la era poscovid en comparación con otros complejos.

Wade dijo que recientemente estuvo en Orlando durante una semana visitando varios parques temáticos: “De hecho, estuve en Disney World el mes pasado. Y fue literalmente el día más estresante de todo mi viaje”.

Dijo que elaborar todas las estrategias que necesitaba en cuanto a reservas, aplicaciones para acortar las filas y demás, supone mucho más trabajo que visitar otros complejos.

La competencia de Disney

Disney promociona sus continuas novedades, como la experiencia Star Wars: Galactic Starcruiser en Walt Disney World. Crédito: Matt Stroshane/HANDOUT/DISNEY

Algunos expertos afirman que otras marcas están ganando terreno al centrarse en un entretenimiento de mayor calidad y en nuevas atracciones para atraer a los fans tradicionales de Disney.

“De acuerdo, no es la misma experiencia que Disney”, dijo Wisel. “Pero Universal tiene un montón de aperturas de gran tamaño que se avecinan”.

Super Nintendo World abre en el parque de Hollywood a principios de 2023. Un nuevo parque temático llamado Epic Universe se añadirá a su complejo de Orlando en 2025.

Las sorpresas de Disney para los fans de Marvel y Star Wars en la D23 Expo

Werner dijo que su agencia de viajes está reservando el triple de viajes a Universal Orlando en comparación con los años anteriores a la pandemia, mientras que su público no ha cambiado.

“Lo llamo el ‘Sendero de Lágrimas’ por la I-4. La gente va de Disney World a Universal”, dijo. Pero añadió que mientras los fans están descubriendo otras opciones más allá de Disney World, su agencia está reservando un número sin precedentes de viajes de Disney Cruise Line.

Un funcionario de Disney dijo a CNN que desde 2016, sus parques en todo el mundo han visto más de 200 nuevas tierras, atracciones, experiencias y festivales, dando más que hacer a los huéspedes hagan y mejores ofertas de alimentos y bebidas.

Mientras que los agentes de viajes, los fans más acérrimos y los periodistas de parques temáticos debaten si un producto vale la pena, Wisel señala el apego emocional que hace que ciertas personas vuelvan a un parque como Disneyland, que representa algo más que un lugar de visita.

“Es generacional. Forma parte de nuestras vidas. E independientemente de todos los cambios de precios y la dificultad, creo que sigue resonando en la gente tan profundamente que sufrimos, pero sufrimos por lo que amamos”.

