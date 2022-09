Una depresión tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta tropical Fiona

(CNN) — La depresión tropical número siete se formó en el Atlántico este miércoles por la mañana, dijo el Centro…

(CNN) — La depresión tropical número siete se formó en el Atlántico este miércoles por la mañana, dijo el Centro Nacional de Huracanes en su actualización de las 11 a.m. ET y podría convertirse en la tormenta tropical Fiona más tarde en el día o el jueves.

El sistema se encuentra a unos 1.200 km al este de las Islas de Sotavento y tiene vientos de 56 km/h con ráfagas más fuertes. Es posible que se emitan alertas de tormenta tropical para partes de las Islas de Sotavento más tarde este miércoles.

La depresión ropical diete puede verse en esta imagen de satélite de la mañana del miércoles. Crédito: NOAA

La temporada de huracanes en el Atlántico ha sido excepcionalmente tranquila. ¿Por qué? ¿Y qué pasará ahora?

Se prevé que la depresión se convierta en tormenta tropical (lo que significa vientos de 62 km/h o superiores) este miércoles por la noche o el jueves a medida que se fortalezca gradualmente, y luego luche por mantener esa fuerza durante los próximos días.

Here are the 11 am AST Wednesday Key Messages for newly formed Tropical Depression #Seven. A Tropical Storm Watch could be required for portions of the Leeward Islands later today. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/2C52mgPlzj

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2022

La depresión necesita alcanzar la fuerza de una tormenta tropical para ganarse un nombre.

Se espera que el sistema se acerque a las Islas de Sotavento el viernes como una tormenta tropical mínima que traerá fuertes lluvias y posibles golpes de viento.

Este fin de semana, podría moverse cerca o sobre partes de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. A principios de la próxima semana, se prevé que el sistema esté cerca de La Española, donde se debilitará por la interacción con el terreno montañoso de la isla.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.