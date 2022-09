Un huracán podría afectar a Cuba y Florida la próxima semana

(CNN) — La depresión tropical nueve se formó en el Mar Caribe central, según la actualización de las 5 a.m.…

(CNN) — La depresión tropical nueve se formó en el Mar Caribe central, según la actualización de las 5 a.m. de este viernes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La depresión tropical nueve se ubica a unas 615 millas (989 km) al sudeste de Jamaica con vientos de 35 m/h (56 km /h).

La tormenta se dirige al noreste a 13 m/h (20 km/h) y continuará fortaleciéndose hasta convertirse en una tormenta tropical en el Mar Caribe durante este viernes antes de eventualmente fortalecerse hasta convertirse en un huracán al oeste de Jamaica al final del fin de semana.

Mientras el huracán Fiona pasa cerca de las Bermudas, la costa de Canadá está en alerta

Se esperan fuertes lluvias en el Caribe

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, es probable que haya fuertes lluvias y vientos en partes de Venezuela, Aruba, Bonaire y Curazao y el noreste de Colombia durante este viernes 23.

Cuba y Florida podrían sentir vientos de huracán

Jamaica, las Islas Caimán, así como Cuba y Florida eventualmente verán impactos a principios de la próxima semana.

Según el pronóstico del NHC, los vientos de huracán podrían comenzar hacia la madrugada del lunes fuera de las costas de Jamaica y pasarían sobre Cuba hacia las 2:00 a.m. ET del martes. Estiman que llegue como huracán hacia las 2:00 a.m. ET del miércoles 28 de septiembre.

Hasta ahora la depresión nueve avanza en la costa norte de América Latina y alcanzaría vientos de tormenta tropical a partir de las 2 a.m. ET del sábado.

Aún no hay alertas emitidas.

