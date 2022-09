Twitter está probando (finalmente) el botón de “editar” para los tuits

(CNN) — Después de años de que los usuarios clamaran por esta función, Twitter finalmente está probando los tuits editados.…

(CNN) — Después de años de que los usuarios clamaran por esta función, Twitter finalmente está probando los tuits editados.

Twitter dijo (¿dónde más?) en un tuit este jueves por la mañana que algunos usuarios podrían empezar a ver tuits editados en su feed porque está probando el tan esperado botón de editar.

“Esto está sucediendo y estarás bien”, agregó la compañía.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button

this is happening and you’ll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022

En una entrada de blog de este jueves, la empresa señaló que los tuits editados se están probando internamente y que la función se ampliará a los suscriptores de su servicio de pago Twitter Blue en las próximas semanas. Los usuarios ajenos al grupo de prueba también podrán ver los tuits editados en la plataforma.

“Los tuits podrán editarse un par de veces en los 30 minutos siguientes a su publicación”, añadió la empresa. “Los tuits editados aparecerán con un ícono, una marca de tiempo y una etiqueta para que los lectores tengan claro que el tuit original fue modificado”.

Los lectores también podrán ver las versiones anteriores del tuit.

Twitter dijo en abril que había estado probando una función de edición durante un año, y que estaría disponible para los suscriptores de Twitter Blue en unos meses. El anuncio se produjo el mismo día en que la compañía anunció que incorporaría a Elon Musk a su consejo de administración, y después de que este encuestara a sus seguidores sobre si les gustaría tener un botón de editar en la plataforma. Cuando confirmó que la función de edición estaba en marcha, Twitter también dijo: “No, no hemos sacado la idea de una encuesta”.

Más tarde, Musk se retiró de la oferta de un puesto en el consejo de administración, aceptó comprar Twitter directamente, se movió para poner fin al acuerdo de adquisición y ahora está luchando contra una demanda de Twitter que pretende obligarle a seguir con el acuerdo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.