Qué esperar del huracán Ian en Tampa, Fort Myers, Punta Gorda y más

(CNN) — Te presentamos una lista de lugares clave en Florida que se verán afectados por el huracán Ian, y…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Te presentamos una lista de lugares clave en Florida que se verán afectados por el huracán Ian, y lo que los meteorólogos de CNN prevén a medida que se desplaza el ciclón.

Estas son estimaciones basadas en la última guía de pronóstico y están sujetas a cambios.

El huracán Ian se muestra en esta imagen de satélite mientras se agita frente a la costa de Florida a primera hora de este miércoles.

Fort Myers:

Ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical: antes de las 8 a.m. de este miércoles hasta las 8 a.m. del jueves

Ráfagas de viento con fuerza de huracán: 9 a.m. a 8 p.m. de este miércoles

Vientos máximos: ráfagas de 128 a 144 km/h y superiores, de 10 a.m. a 6 p.m. este miércoles

Previsión de lluvia: 101 a 152 mm hasta el viernes

Previsión de marejada: 3,6 a 4,8 metros

Punta Gorda/Puerto Charlotte:

Ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical: antes de las 8 a.m. del miércoles hasta las 9 a.m. del jueves

Ráfagas de viento con fuerza de huracán: 11 a.m. a 10 p.m. del miércoles

Vientos máximos: ráfagas de 177 a 209 km/h y superiores, de 2 p.m. a 7 p.m. este miércoles

Previsión de lluvia: 152 a 203 mm hasta el viernes

Previsión de marejada: 3,6 a 4,8 metros

Sarasota:

Ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical: 6 a.m. del miércoles a 9 p.m. del jueves

Rachas de viento con fuerza de huracán: 3 p.m. del miércoles a 2 a.m. del jueves

Vientos máximos: ráfagas de 128 a 144 km/h y superiores, 6 p.m. miércoles hasta la medianoche

Previsión de lluvia: 254 a 355 mm hasta el viernes

Previsión de marejada: 1,8 a 3 metros

San Petersburgo:

Ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical: 6 a.m. del miércoles a las 12 a.m. del viernes

Vientos máximos: ráfagas de hasta 112 km/h y superiores, de las 8 p.m. del miércoles a las 4 a.m. del jueves

Previsión de lluvia: 254 a 330 mm hasta el viernes

Previsión de marejada: 1,2 a 1,8 metros

Tampa:

Ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical: 8 a.m. del miércoles al jueves por la tarde

Vientos máximos: ráfagas de 96 km/h y superiores, 5 p.m. del miércoles al jueves por la mañana

Previsión de lluvia: 304 a 381 mm hasta el viernes

Previsión de marejada: 1,2 a 1,8 metros

Así está Cuba luego del paso de Ian 2:13

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.