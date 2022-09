Previa de los Emmy: Por qué “Ted Lasso” defenderá su corona y “The Crown” no

(CNN) — “Succession”, la ganadora del Emmy 2020 a la mejor serie dramática, será una de las principales candidatas en…

(CNN) — “Succession”, la ganadora del Emmy 2020 a la mejor serie dramática, será una de las principales candidatas en la ceremonia de este año, el 12 de septiembre. Pero si te preguntas si el drama de HBO puede vencer al campeón del año pasado, “The Crown” de Netflix, ese enfrentamiento de las casas reales de la televisión tendrá que esperar.

Hace tiempo, las series de éxito se estrenaban cada otoño, lo que significaba que dramas como “Hill Street Blues” y “ER”, o comedias como “Cheers” y “Frasier”, podían competir cada año durante sus largas temporadas.

Ahora, sin embargo, las series de prestigio tienden a funcionar con sus propios calendarios, saltándose años -o más- entre temporadas. Si a esto le añadimos la pandemia que alteró los calendarios de producción, se puede perdonar a los espectadores que no puedan seguir la pista de lo que es elegible de un año a otro, incluso con una tarjeta de puntuación.

Por ejemplo, “Barry” y “Atlanta” (ambas inscritas como comedias), que tras sus prolongadas pausas vuelven a la lucha por los premios (la primera en múltiples categorías, la segunda por su estrella Donald Glover) por primera vez desde 2019 y 2018, respectivamente.

Nominaciones a los Premios Emmy 2022: listado completo de series, actores y actrices por categorías

Entre los nominados a mejor drama, las ya mencionadas “Succession”, “Stranger Things”, “Euphoria”, “Better Call Saul” y “Ozark” se quedaron fuera de 2021, y las nuevas series “Squid Game”, “Yellowjackets” y “Severance” completan el cuadro. Pero no tienen que preocuparse por competir con “The Handmaid’s Tale”, que lanza su quinta temporada el 14 de septiembre.

Por su parte, “Ted Lasso” tendrá la oportunidad de repetir como mejor comedia, lo que significa que el programa de Apple TV+ puede defender su corona, pero “The Crown” no lo hará. “Hacks” también vuelve a aparecer, mientras que la competencia posiblemente más dura de este año incluye a las nuevas figuras “Abbott Elementary” y “Only Murders in the Building” junto con cuatro series que no estaban en el menú de 2021: “Barry”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “What We Do in the Shadows” y “Curb Your Enthusiasm”. (“Curb” se encuentra en una especie de clase pionera por sí misma, extendiendo 11 temporadas y 51 nominaciones a los Emmy en los últimos 22 años).

Algunos programas requieren un asterisco aparte debido a la ventana de elegibilidad de los Emmy, que abarca el tramo de 12 meses que va de junio a mayo.

Josh O’Connor como el príncipe Carlos y Emma Corrin como la princesa Diana en ‘The Crown’, ganadora del Emmy el año pasado como mejor drama.

Tanto “Stranger Things” como “Better Call Saul” dividieron sus temporadas, con las primeras mitades cayendo dentro de ese marco de tiempo mientras que las segundas no, lo que significa que serán elegibles de nuevo en 2023.

El calendario de los Emmy también puede fomentar la confusión dependiendo de cuándo se estrenan las series. Si, por ejemplo, acabas de terminar de ver la segunda temporada de “Only Murders in the Building” de Hulu, recuerda que es la primera temporada la que está nominada este año.

Las miniseries evitan cuestiones de repetición, pero no de tiempo. Vuelve a ser una alineación cargada, con “Dopesick”, “The Dropout” y “Pam & Tommy” de Hulu, “Inventing Anna” de Netflix y “The White Lotus” de HBO, la única que no está basada en una historia real.

Incluso ahí, los caprichos del calendario y las reglas de los Emmy juegan un papel importante. Por ejemplo, la precuela de “Star Wars”, “Obi-Wan Kenobi”, que se estrenó justo antes de la fecha límite del 31 de mayo, pero se negó a poner a disposición de los votantes los siguientes episodios por adelantado, retrasando su consideración hasta 2023. (El protagonista Ewan McGregor ganó su primer Emmy el año pasado por otra miniserie, “Halston” de Netflix).

Premios Emmy 2022: dónde ver las cinco series más nominadas

Los principales Emmy televisados siguen anualmente a los conocidos como Premios a las Artes Creativas, que se entregaron el 3 y 4 de septiembre en docenas de categorías, en su mayoría técnicas.

Para los que lleven la cuenta, o simplemente disfruten de las preguntas sobre los derechos de las cadenas, HBO y HBO Max sumaron 26 premios, seguidos por Netflix con 23 y los servicios de streaming Disney+ (9), Hulu (8) y Amazon Prime (6).

Netflix empató un récord de 47 años con 44 estatuillas totales el año pasado entre todas esas ceremonias, más del doble que su competidor más cercano, HBO, que había liderado en 2020 y 2019 tras empatar con Netflix en 2018.

“Stranger Things”, “Euphoria” y “The White Lotus” recogieron cinco premios cada una el pasado fin de semana (y podrían sumarse a esos totales el 12 de septiembre), al igual que el especial “Adele: One Night Only” y la docuserie “The Beatles: Get Back”.

“Succession”, que obtuvo nueve Emmys en 2020, solo ha recibido hasta ahora un premio, por su excelente reparto. O, para ser más precisos, al mejor reparto entre los dramas televisados durante el periodo de elegibilidad 2021-22.

Los Emmy se emitirán el 12 de septiembre a las 8 p.m. (hora de Miami) en la NBC.

