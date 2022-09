CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 877 890¾ 854¼ 856¾ —23¾ Mar 891¼ 904 867¾ 870 —23¾ May 897¾ 910½ 874½ 876¼ —24½ Jul 888 897 863¼ 864½ —23¾ Sep 893¾ 894¼ 862¾ 863¼ —23¼ Dec 889¼ 892 865 867½ —22¼ Mar 873½ 873½ 862 862¼ —23 Jul 828 828 812 812 —23¾ Est. sales 57,183. Fri.’s sales 84,239 Fri.’s open int 290,600 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 673¼ 679 665½ 666½ —10¼ Mar 678 683½ 670 670¾ —11 May 679 683½ 670¾ 671¼ —11 Jul 672¼ 676¾ 664½ 664¾ —11 Sep 627 628¾ 620¾ 620¾ —9 Dec 615 616 610 610 —6¾ Mar 620 620¾ 617 617 —6½ May 622 623 620 620 —5¾ Jul 621 621¼ 619 619 —4 Dec 559½ 559½ 553 553 —5¾ Est. sales 185,966. Fri.’s sales 260,759 Fri.’s open int 1,339,625 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 398¾ 399 380¼ 382 —13 Mar 397 397 385¼ 385½ —14¼ Est. sales 469. Fri.’s sales 510 Fri.’s open int 3,748 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1424½ 1433¾ 1408¼ 1412 —13¾ Jan 1430¼ 1439¼ 1413¼ 1417 —14¾ Mar 1432¾ 1441¼ 1416 1419½ —15 May 1435¾ 1443¾ 1419¼ 1421¾ —15¾ Jul 1434¾ 1442¼ 1419 1421 —15¾ Aug 1410¾ 1418½ 1404 1404 —14 Sep 1369¾ 1374½ 1365¾ 1365¾ —12¼ Nov 1354 1364½ 1346¾ 1348¾ —12¾ Jan 1361¼ 1361¼ 1353½ 1353½ —10½ Mar 1344½ 1349¼ 1344½ 1349¼ —7¾ May 1345¾ 1345¾ 1345¾ 1345¾ —7½ Nov 1269¾ 1276 1269¾ 1270¼ —7 Nov 1228 1228 1228 1228 —2¼ Est. sales 176,519. Fri.’s sales 195,110 Fri.’s open int 674,606, up 4,361

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.