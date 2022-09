La violencia armada ha terminado con la vida de al menos un rapero cada año desde 2018

(CNN) — La muerte del rapero PnB Rock en Los Ángeles esta semana ha conmocionado a la comunidad del hip-hop,…

(CNN) — La muerte del rapero PnB Rock en Los Ángeles esta semana ha conmocionado a la comunidad del hip-hop, pero también ha sacado a relucir conversaciones familiares que llevan años produciéndose.

El rapero recibió un disparo mortal mientras comía con su novia en Roscoe’s House of Chicken ‘N Waffles en lo que parece ser un robo, según el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore. En particular, Moore dijo que una foto de la comida de la pareja había sido publicada en Instagram, con el lugar etiquetado.

PnB Rock no es el primer rapero que muere por violencia con armas de fuego, pero su muerte se suma a una tendencia que se remonta al menos a 2018. Cada año desde entonces, la violencia con armas de fuego, ya sea por robo o por una riña, ha terminado con la vida de al menos a un rapero que ya era famoso o que estaba por alcanzar la fama en la cultura popular.

(Arriba, de izquierda a derecha): PnB Rock, King Von, Young Dolph. (Abajo, de izquierda a derecha): Pop Smoke, Nipsey Hussle y XXXTentacion

“Las personas que rodean a estos raperos ganan mucho. ¡¡¡Es hora de empezar a recordárselo de verdad una y otra vez!!! Por lo menos, ¡intenta poner el pie en el suelo si te importa! ¡¡¡Diles!!! ¡¡¡No eres amado como crees que eres!!! ¡¡¡¡Eres presa!!!! ¡¡¡¡En un mundo lleno de depredadores!!!! ¿Qué es lo que no hace clic?”, tuiteó la rapera Nicki Minaj tras la muerte de PnB Rock.

Sus tuits y las conversaciones orgánicas entre otros artistas y fans en las redes sociales hablan de temas comunes en el hip-hop: la masculinidad, la seguridad y el manejo de la fama.

“La cantidad de intentos de robo no denunciados que afectan a los raperos es ridícula… los raperos ni siquiera hablan de ello porque algunos creen que es vergonzoso admitirlo o hablar de ello. Los raperos son literalmente el blanco de los intentos de robo a plena luz del día”, tuiteó este lunes el presentador del podcast y animador DJ Akademiks.

PnB Rock ya había hablado con DJ Akademiks sobre un intento de robo cuando estaba con su novia y su hija. Parece que el rapero, originario de Filadelfia, no tenía seguridad cuando estaba en Roscoe’s este lunes.

Ahora se une a la lista de raperos que fueron víctimas de la violencia armada. Aquí hay otros nombres notables de artistas asesinados desde 2018:

2018: XXXTentacion

XXXTentacion, visto aquí en 2017, encontró la fama tras hacerse viral en las redes sociales.

XXXTentacion fue asesinado a tiros el 18 de junio de 2018, en un aparente robo al salir de una tienda de motorsport en Deerfield Beach, Florida.

Cuatro hombres fueron detenidos ese mismo año en relación con el asesinato del rapero.

El joven de 20 años era tremendamente popular en el momento de su muerte. Saltó a la fama después de que su canción “Look at Me” se hiciera viral en las redes sociales y en SoundCloud en 2016.

¿Quien era el XXXTentacion, el polémico rapero que fue asesinado en la Florida?

A continuación, fue incluido en la Freshman Class 2017 de la revista XXL junto a otros artistas prometedores. Su álbum “?” se estrenó en el número 1 en el momento de su lanzamiento en marzo de 2018, según Billboard.

El sencillo del álbum “Sad!” alcanzó el número 7 en el Billboard Hot 100 y pasó 15 semanas en las listas, según Billboard.

Justo después de su muerte, “Sad!” pasó del número 52 al número 1 en la lista Hot 100 de Billboard. La canción fue el primer número 1 póstumo de un solista desde “Mo Money Mo Problems” de The Notorious B.I.G. en 1997, según Billboard.

El rapero no estuvo exento de polémica: fue acusado de homofobia tras contar en un podcast que había asfixiado y golpeado duramente a un compañero de celda del que sospechaba que era gay cuando estaban en un centro de detención de menores. También estuvo a la espera de un juicio por un incidente de violencia doméstica que involucró a su novia embarazada.

2019: Nipsey Hussle

Nipsey Hussle fue baleado mortalmente en marzo de 2019 cerca de una tienda de ropa de la que era propietario.

Nipsey Hussle, un galardonado artista de hip-hop y filántropo, recibió al menos 10 disparos el 31 de marzo de 2019 en Los Ángeles.

El último mensaje del rapero en Twitter decía: “Tener enemigos fuertes es una bendición”. Más tarde se descubrió que una conversación sobre dar información a las fuerzas del orden precedió a su disparo mortal, según un testimonio publicado del jurado investigador.

Las autoridades dijeron que Eric Holder efectuó los disparos que mataron a Nipsey e hirieron a otras dos personas. Holder, de 29 años, se declaró previamente inocente en mayo de 2019.

Aunque Nipsey había sido muy conocido en el circuito underground, estaba ganando seguidores en la corriente popular justo antes de su muerte.

Matan al rapero Nipsey Hussle en un tiroteo en Los Ángeles

Un año antes, lanzó la primera tienda inteligente de Marathon Clothing en West Slauson Avenue en Los Ángeles. Nipsey también era propietario de la empresa de marketing The Marathon Agency, de la firma de inversiones SC Commercial Ventures y de los sellos discográficos Proud 2 Pay y All Money In No Money Out Records, según Press Atlantic Records.

El artista de 33 años fue nominado al mejor álbum de rap durante los Grammys 2019 por el único álbum de estudio que lanzó, “Victory Lap”. Perdió frente a Cardi B.

Más allá de su música y sus negocios, Nipsey fue miembro de los Rollin 60s Neighborhood Crips, pero se pronunció en contra de los raperos que presumían de supuestas afiliaciones a bandas para hacer un ardid publicitario o parecer geniales, no porque les deseara ningún tipo de violencia, sino para recordarles que para demasiados jóvenes, unirse a una banda era una cuestión de supervivencia.

2020: Pop Smoke

Pop Smoke murió un mes antes de salir de gira.

El rapero neoyorquino Pop Smoke recibió un disparo mortal durante un allanamiento de morada en una residencia de Hollywood Hills, California, el 19 de febrero de 2020.

Varias personas fueron detenidas y liberadas tras la muerte del rapero. Los testigos dijeron a los investigadores que entre dos y seis personas irrumpieron en la casa, una de ellas con una máscara, dijo entonces el capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles Steve Lurie.

Muere el rapero Pop Smoke en una invasión a una casa, confirman las autoridades

Finalmente, cinco personas fueron detenidas en relación con el asesinato, dos de las cuales fueron identificadas como menores de edad.

El joven de 20 años estaba disfrutando del éxito de su segunda mixtape, “Meet the Woo 2”, la semana antes de su asesinato. El proyecto debutó en el número 7 de la lista de álbumes Billboard 200.

La gira “Meet the Woo” de Pop estaba programada para comenzar con un espectáculo con todas las entradas agotadas en Washington el 2 de marzo de 2020.

Su álbum póstumo, “Shoot for the Stars Aim for the Moon”, fue lanzado en julio de 2020.

En un perfil de The New York Times de 2019, el artista habló de su vida antes de encontrar la fama, describiendo sus años de adolescencia como “alto riesgo y alta recompensa”.

2020: King Von

El rapero King Von fue asesinado fuera de un salón de narguile en Atlanta, Georgia.

El rapero de Chicago King Von fue una de las dos personas que recibió un disparo mortal el 6 de noviembre de 2020, durante un intercambio de disparos a primera hora de la mañana en el exterior de un salón de narguile de Atlanta, según informaron las autoridades.

Young Dolph y otros raperos que han muerto en hechos violentos en los últimos años

Dos grupos de hombres habían estado discutiendo en un estacionamiento alrededor de las 3:30 a.m. y se hicieron disparos, dijeron las autoridades.

Otras cuatro personas resultaron heridas por los disparos, según la Oficina de Investigación de Georgia, que investigó el tiroteo porque los agentes de policía también dispararon sus armas.

Timothy Leeks, de 22 años, fue detenido en relación con la muerte del rapero. La Unidad de Homicidios de la Policía de Atlanta tenía órdenes de detención contra Leeks por asesinato. Otros dos hombres también fueron detenidos en relación con el tiroteo, según la cadena de televisión WXIA-TV, afiliada a CNN.

Una semana antes de su muerte, Von había lanzado su álbum de estudio debut, “Welcome to O’Block”. Su segundo álbum póstumo, “What It Means to Be King”, salió a la venta el 4 de marzo de 2022 y debutó en el número 1 de la lista de los mejores álbumes de R&B/Hip-Hop de Billboard, según esta publicación.

2021: Young Dolph

El rapero Young actuó durante el Festival Astroworld el 9 de noviembre de 2019 en Houston, Texas.

El rapero de Memphis Young Dolph recibió un disparo mortal mientras compraba galletas el 17 de noviembre de 2021.

El rapero de 36 años estaba en Makeda’s Homemade Butter Cookies en Memphis cuando alguien se acercó y le disparó, dijo la policía en ese momento.

Tres hombres fueron arrestados en relación con la muerte de Dolph. Las autoridades los identificaron como Justin Johnson, de 23 años, Shondale Barnett, de 27, y Cornelius Smith, de 32.

El jefe de la policía de Memphis, C.J. Davis, dijo que las pistas de los ciudadanos fueron clave para capturar a los sospechosos.

Dolph, un nativo de Chicago que creció en Memphis, lanzó su álbum debut, “King of Memphis” en 2016.

Siguió con varios éxitos, como “Blue Diamonds”, y “RNB”, con Megan Thee Stallion. Su quinto álbum de estudio, “Rich Slave” de 2020, llegó al número 5 de la lista Billboard 200.

En 2017, estuvo a punto de morir en un tiroteo en Hollywood. Pasó semanas hospitalizado tras sufrir tres heridas de bala.

Dolph dijo a The Guardian en una entrevista de 2018 que no era “una persona que vive con miedo”.

Le sobreviven dos hijos.

–Amy Simonson, Leah Asmelash, Rebekah Riess, Steve Almasy, Eliott C. McLaughlin, Jamiel Lynch, Lisa Respers France, Christina Maxouris, Sara Sidner, y Hollie Silverman contribuyeron con este reportaje.

