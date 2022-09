El huracán Kay se fortalece y extiende la amenaza de calor extremo en el sur de California hasta el viernes

(CNN) — Un huracán que se fortalece en la costa del Pacífico mexicano afectará el tiempo en el sur de…

(CNN) — Un huracán que se fortalece en la costa del Pacífico mexicano afectará el tiempo en el sur de California para el fin de semana, llevando fuertes lluvias y ráfagas de viento a la costa mexicana hasta el viernes.

El ojo del huracán Kay estará muy cerca del centro-oeste de la Península de Baja California, justo después de su pico de intensidad, el jueves y el viernes. Luego se espera que gire hacia el oeste y se debilite más después de acercarse a San Diego el sábado.

Las peores condiciones se esperan en la península; sin embargo, la tormenta seguirá dictando el patrón meteorológico para el sur de California durante el fin de semana.

Kay tenía vientos sostenidos de 136 km/h este martes por la mañana y el centro de la tormenta se encontraba a casi 500 kilómetros del extremo sur de la península. Se espera que el huracán se intensifique a medida que se desplaza hacia el noroeste por la costa oeste de México esta semana.

“Se pronostica un fortalecimiento durante las próximas 36 horas, y Kay podría convertirse en un huracán mayor durante ese tiempo”, dijo el Centro Nacional de Huracanes. “Hay que tener en cuenta que Kay es un huracán bastante grande con sus vientos con fuerza de tormenta tropical (superiores a 62 km/h) que se estima se extienden hacia fuera hasta 280 kilómetros desde el centro”.

El huracán Kay llevará humedad y calor al sur de California.

Estos vientos, el oleaje y los impactos de las lluvias se extenderán lejos del centro de Kay, advierte el centro de huracanes.

Se espera que Kay produzca entre 100 y 200 mm de lluvia, con cantidades totales de tormenta aisladas de 300 mm, en partes del oeste de México hasta el jueves por la noche. Estas cantidades de lluvia podrían provocar inundaciones repentinas, incluyendo deslizamientos de tierra.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de México, la tormenta ya ha provocado lluvias torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Oaxaca.

Al menos tres personas han perdido la vida a causa de la tormenta, dijo el director de Protección Civil del estado de Guerrero, Roberto Arroyo, en unas declaraciones a Reuters el domingo.

Los impactos exactos de Kay en el sur de California son todavía algo dudosos, pero aquí están las posibilidades.

Se amplía la advertencia por exceso de calor

Es probable que la severa ola de calor que ha azotado a los estados del oeste disminuya en la mayor parte del oeste hacia el final de la semana, excepto en el sur de California.

El viernes, el huracán Kay todavía estará a unos 350 kilómetros al sur de San Diego, escribió el servicio meteorológico en Los Ángeles, pero el flujo alrededor de la tormenta traerá vientos del este a la zona, lo que podría llevar el calor extremo hasta las playas.

“Es un pronóstico de altas temperaturas complicado para el viernes para la costa y los valles”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en San Diego. “El fortalecimiento de los vientos del este entre la alta presión al norte y el sistema tropical al sur traen el calentamiento de la pendiente hacia abajo, mientras que la humedad y las nubes que aumentan desde el sur podrían compensar el aumento de la temperatura”.

El servicio meteorológico en San Diego está extendiendo la advertencia de calor excesivo para la región hasta el viernes para tener en cuenta la posibilidad de que la costa alcance temperaturas entre 32 y 37,7 °C el viernes.

De manera similar, la oficina del servicio meteorológico de Los Ángeles dijo que sus alertas de calor probablemente también tendrán que extenderse hasta el viernes.

No se trata solo de las temperaturas diurnas, Kay también podría mantener las temperaturas altas durante la noche.

El flujo del este de Kay el viernes podría producir noches muy cálidas en las costas y valles de Los Ángeles, dijo el servicio meteorológico de Los Ángeles.

A lo largo del fin de semana, sin embargo, el aumento de la nubosidad a medida que se acerca Kay dará lugar a temperaturas más bajas.

El servicio meteorológico de Los Ángeles indicó un descenso de temperatura de entre 5 y 8 °C para el sábado y domingo.

“Más allá del calor que pueda producirse para la costa y los valles el viernes, el aumento de la humedad finalmente pondrá fin a esta larga ola de calor durante el fin de semana con temperaturas altas no tan calientes”, dijo la oficina de San Diego.

Es probable que Kay traiga centímetros de lluvia

“La eventual trayectoria del huracán Kay a medida que se debilita también merece ser observada”, dijo el WPC este martes por la mañana. “Los eventuales remanentes de esta tormenta probablemente darán lugar a un aumento de las precipitaciones en todo el sur de California y Arizona para este fin de semana”.

“La precipitación podría llegar a lo largo de las laderas del este de las montañas tan pronto como el viernes por la tarde”, dijo el servicio meteorológico en San Diego. “Con el aumento de las posibilidades de precipitaciones en toda la zona para el fin de semana”.

El WPC dijo que probablemente también llegará una oleada de aumento de la humedad para el suroeste del desierto. El WPC emitió un ligero riesgo, nivel 2 de 4,, de lluvias excesivas para porciones del sureste de California y el suroeste de Arizona el sábado.

Más de 50 millones de personas están bajo alerta de inundaciones repentinas en el noreste de EE.UU.

Algunos modelos de previsión apenas muestran precipitaciones, mientras que otros muestran una cantidad extrema.

El rango en las cantidades de precipitación es típico para un sistema tan lejano, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Por lo tanto, “existe la posibilidad de que este sistema traiga precipitaciones significativas a partes de la zona”, dijo el NWS de Los Ángeles.

El mayor potencial de lluvias más intensas se encuentra a lo largo de las laderas del este de las montañas, dijo la oficina de San Diego.

Además de las precipitaciones, los fuertes vientos y el peligroso oleaje podrían afectar a la región, dependiendo de la proximidad de la tormenta al sur de California.

Se sabrá más a medida que la tormenta se dirija hacia el noroeste.

Monica Garrett y Hira Humayun contribuyeron con este reportaje.

