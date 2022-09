¿Dónde y cuándo va a tocar tierra el huracán Ian en Florida?

(CNN Español) — Florida ya está en alerta por el huracán Ian, que amenaza con llevar al estado vientos fuertes…

(CNN Español) — Florida ya está en alerta por el huracán Ian, que amenaza con llevar al estado vientos fuertes y marejadas ciclónicas peligrosas tras su paso por Cuba.

Existe una incertidumbre “mayor de lo habitual” sobre la trayectoria e intensidad de Ian, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que advierte sobre los posibles impactos a lo largo de buena parte de la costa oeste de Florida.

Hasta ahora, se prevé que toque tierra en la costa oeste de Cuba cerca de las 2 p.m. del martes hora de Miami. Tras su paso por la nación caribeña, la tormenta seguirá su camino hacia Estados Unidos, donde ya están en marcha los operativos para afrontar su paso.

El gobernador Ron DeSantis dijo en conferencia de prensa el domingo que hay dos modelos de predicción para el huracán Ian: uno proyecta que toque tierra en la región de Tampa Bay, mientras que otro apunta al noreste de Florida (el Panhandle).

(En Tampa ya se dispusieron evacuaciones obligatorias y se definió el cierre de centros educativos en las próximas llegadas)

Este domingo aún no había consenso entre las predicciones sobre si la llegada a tierra en Estados Unidos sería el jueves o viernes. Los meteorólogos si esperan que alcance la categoría 4 en el golfo de México y que se debilite antes de llegar a Florida.

DeSantis activó la Guardia Nacional el domingo, afirmando que aunque la trayectoria de la tormenta todavía es incierta, los impactos se sentirán ampliamente en todo el estado. Durante el fin de semana hubo también declaraciones de desastre estatales y federales.

“Vamos a seguir monitoreando la trayectoria de esta tormenta, pero es realmente importante destacar el grado de incertidumbre que existe todavía”, dijo el gobernador, advirtiendo a los residentes que incluso si la tormenta se debilita antes de tocar tierra, “todavía tendría impactos significativos”.

Entre los impactos previstos están las lluvias y vientos fuertes, inundaciones repentinas, marejadas ciclónicas e incluso tornados aislados, según DeSantis.

