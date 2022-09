Desaparición de mujer en sede policial de Ecuador desata enfrentamientos entre autoridades y repudio de la población

(CNN Español) — La desaparición de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía ubicada a las…

(CNN Español) — La desaparición de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía ubicada a las afueras de Quito desató un enfrentamiento verbal entre autoridades y representantes de instituciones de seguridad y generó el repudio de un sector de la población que exige justicia por el hecho.

La Policía de Ecuador reportó la desaparición de Bernal el 11 de septiembre. La Fiscalía General del Estado informó que sabe del caso desde el 13 de septiembre, a partir de la denuncia del teniente de policía Germán Cáceres, esposo de Bernal y a quien la Fiscalía considera ahora sospechoso.

El presidente de Ecuador propone un pliego de preguntas para consulta popular

CNN está intentando ubicar a la familia de Cáceres o a su abogado. Cáceres tenía un pedido de vigilancia dispuesto por la Fiscalía en el proceso de indagación previa por la desaparición de María Belén Bernal. Hasta el momento no se conoce si la notificación del proceso fue remitida a un defensor del sospechoso.

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso tuiteó este jueves que ordenó reforzar la búsqueda de Bernal y ofrecer una recompensa de US$ 20.000 a quien entregue información sobre el paradero del responsable de su desaparición.

“El Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Ecuador y las unidades especializadas no descansarán hasta dar con la ubicación de María y de los culpables”, agregó el primer mandatario.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que la última vez que se vio a Bernal fue al entrar a la Escuela Superior de Policía ubicada a las afueras de Quito, uno de los destacamentos más grandes e importantes de formación policial en Ecuador.

En declaraciones a Teleamazonas este jueves, el ministro Carrillo informó que el esposo de Bernal rindió su versión ante la justicia y luego no se supo más de él:

“Estamos buscando toda la información posible. El sujeto fue sometido a la administración de justicia, rindió su versión. En la versión no ameritaba, según la Fiscalía, ninguna medida cautelar inicial, pero hasta el momento él también se encuentra prófugo de la justicia. Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarle a él y localizar a la persona desaparecida”, informó Carrillo, pese a que la Fiscalía insistió en que el día que el sospechoso rindió su versión, se solicitó su vigilancia y seguimiento por considerar que había “inconsistencias” en su declaración.

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, informó este viernes que existe una orden de detención contra el teniente Germán Cáceres y que se ha dispuesto la destitución del director de la Escuela Superior de la Policía por orden del presidente Guillermo Lasso.

Sobre los movimientos de Bernal y Cáceres en la Escuela de Policía, el ministro del Interior Patricio Carrillo indicó que hay registro del ingreso de la mujer desaparecida pero no de su salida y mencionó que hubo omisiones en la investigación.

“Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por el oficial de policía, su esposo, con vidrios polarizados al cual no revisaron y no se percataron si salió o no salió”, reveló Carrillo.

Suspensión de actividades y búsqueda exhaustiva en Escuela de Policía

Este jueves se suspendieron las actividades en la Escuela Superior de Policía para que se realizara un “rastreo y búsqueda” dentro y fuera de sus instalaciones, informó el Ministerio del Interior en un comunicado

Varias unidades especializadas de la Policía participaron en estas pericias. El viceministro de Seguridad Interna, Freddy Ramos, informó que se activaron varios equipos de investigación. “Existirá cero impunidad y total apertura para la investigación. Pondremos los recursos necesarios para esclarecer los hechos”, puntualizó Ramos.

Mientras tanto, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, señaló que el policía sospechoso de la desaparición de Bernal no se ha presentado a trabajar desde hace tres días y que se inició un proceso de destitución. Agregó que el Ministerio del Interior y la Dirección de la Escuela Superior de Policía presentarán una denuncia para sumarla a la investigación.

“La Policía no va a perdonar a ningún mal elemento que viole la ley. Nuestro interés es aclarar y saber la verdad, ratificamos el espíritu de transparencia. Si hay culpabilidad tendrá que pagar ante la justicia, nosotros no vamos a cubrir a ningún policía que viole la ley e incumpla su deber”, insistió el general Salinas en declaraciones a los medios.

El funcionario indicó que durante las pericias realizadas este jueves en las instalaciones de la Escuela de Policía se encontró una cartera y una sandalia presuntamente pertenecientes a Bernal. “Esos elementos ya están en cadena de custodia y serán puestos a orden de la Fiscalía para que incremente la claridad sobre esta investigación”, agregó Salinas.

Fiscalía General contradice al Ministerio del Interior

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado cuestionó que el Ministerio del Interior asegure que la Fiscalía no consideró la vigilancia del sospechoso de la desaparición de Bernal:

“Inmediatamente después de la versión rendida por el esposo de la víctima y con la orden judicial respectiva, la Fiscalía dispuso a la instancia pertinente de la Policía Nacional acciones de seguimiento y vigilancia al ahora sospechoso, mientras continúa la práctica de diligencias investigativas. Sin embargo hasta el momento esta institución no ha recibido ninguna información oficial sobre el paradero del mencionado ciudadano”, precisa el comunicado de la Fiscalía.

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, dijo este jueves en una rueda de prensa que es lamentable la forma cómo se está abordando el caso desde la Policía Nacional porque hasta el momento la institución no ha remitido un informe oficial de lo que ocurrió dentro de la Escuela Superior de Policía. CNN contactó al departamento de Comunicación de la ESPOL para conocer si enviaron un informe oficial a Fiscalía pero hasta el momento no hay una respuesta.

“Le he conminado al ministro del Interior, Patricio Carrillo a que tiene que aparecer esta persona. No puede desaparecer en un destacamento policial una mujer. Los agentes del orden tienen como obligación estatal encontrar a las personas, no desaparecerlas y menos aún en un regimiento que está absolutamente controlado por estos agentes del Estado”, enfatizó la fiscal Salazar.

Agregó que la Fiscalía ha practicado 28 diligencias en los últimos días en este caso, pero que la preocupación crece por otro factor.

“Conocemos que han perdido el control del seguimiento y vigilancia del ahora sospechoso, esa es una responsabilidad no de Fiscalía sino propiamente de la Policía Nacional. Quien ejecuta el seguimiento es la Policía”, precisó.

Madre de Bernal ruega que le devuelvan a su hija

En declaraciones a los medios en los exteriores de la Escuela de Policía, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén suplicó a las autoridades apresurar la búsqueda de su hija y exigió que la devuelvan.

“Policía, devuélvame a mi hija, ya es hora, ha pasado ya cuatro días y no me devuelven, quiero respuestas. Yono sé a quién más tengo que pedir. Señor presidente (Lasso) le hago un llamado, ayúdeme por favor. Quiero saber por qué la Escuela no me devuelve a mi hija, mi hija debe estar en algún lado. Le dieron chance a Germán Cáceres de que se vaya libre, le dieron la oportunidad de largarse, ya más que hipótesis no sé qué más pensar”, expresó Otavalo.

CNN contactó a Galo Quiñonez, abogado de la familia de Bernal, quien indicó que se siguen desarrollando pericias en la Escuela Superior de Policía, lugar donde la familia se mantiene en vigilia.

Más temprano, Quiñonez dijo a los medios locales que el Estado tiene que responder en este caso y exigió transparencia:

“No dejemos que se tape o que se haga espíritu de cuerpo. El Estado podría y será responsable de cualquier omisión o cualquier ocultamiento ya sea de evidencias o de la verdad. María Belén Bernal entró a la Escuela de la Policía y de ahí no ha salido. Solicitamos más prontitud y veracidad en todas las pericias y diligencias que está realizando la misma Policía”, expresó Quiñonez.

En redes sociales y en las calles se han generado reacciones de rechazo y repudio a las actuaciones alrededor del caso de María Belén Bernal. Sobre todo tras la declaración del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que calificó al caso de la desaparición de la abogada Bernal de “acto humano”, en sus declaraciones a Teleamazonas:

“Lamentamos muchísimo que haya sucedido este acto que es humano, irracional, pero es de humanos y en términos generales estamos trabajando conjuntamente con la familia para que en transparencia se vaya entregando toda la información disponible”, enfatizó Carrillo.

La fiscal Salazar reprochó las declaraciones del ministro y dijo que no hay justificación actuación irregular alguna de miembros policiales.

“No se trata de venir a justificar la actuación o la inacción de subalternos, aquí se trata de llegar a la verdad”, respondió Salazar.

Una detenida para investigaciones hasta el momento

La Fiscalía General informó este viernes que realizó un allanamiento en el área del pelotón femenino de la Escuela Superior de Policía en Quito para ejecutar una orden de detención para fines investigativos de una cadete de la Escuela.

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, dijo que se la investigará para determinar si tuvo alguna participación en la desaparición de la abogada Bernal.

“Se ha articulado los bloques de búsqueda correspondientes y hemos puesto los mejores hombres para apoyar. Estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía, se ha cumplido con más diligencias el día de hoy. Estamos estableciendo la línea de tiempo para esclarecer los hechos, nos parece inadecuado que la Fiscalía use la circunstancia para desacreditar a la institución”, puntualizó Ordóñez.

