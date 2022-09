CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 857½ 894½ 857 871½ +13½ Mar 870½ 907 870½ 884¼ +13 May 878¾ 911½ 878¾ 890½ +12¾ Jul 863¼ 896¼ 863¼ 876 +10½ Sep 863¾ 892¾ 863¾ 872¾ +9¼ Dec 872¼ 893½ 872¼ 874¼ +7¼ Mar 869½ 885 868¾ 868¾ +6 May 857½ +6 Jul 827 827 818¾ 818¾ +7 Sep 796¼ +7 Dec 796¾ +7 Mar 788 +7 May 773¾ +7 Jul 747¼ +7 Est. sales 71,860. Mon.’s sales 67,892 Mon.’s open int 287,955 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 666¼ 678 666¼ 667½ +1¼ Mar 670¾ 682½ 670¾ 672¾ +2 May 671¼ 683 671¼ 673½ +2 Jul 665¼ 676¾ 665¼ 667¾ +2½ Sep 622 630¼ 621 621¼ — ¼ Dec 611 618¾ 610¼ 610¼ — ¾ Mar 617½ 624¾ 617 617 — ¾ May 621¼ 621¾ 619¼ 619¼ — ¾ Jul 617 620¾ 615¾ 615¾ —1¼ Sep 564¼ Dec 553 558 550½ 553 Jul 558¾ Dec 521¾ 521¾ 518¾ 518¾ —2 Est. sales 225,840. Mon.’s sales 224,861 Mon.’s open int 1,344,675, up 5,050 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 376½ 387¾ 369 370 —8½ Mar 388 391 374¼ 374¼ —9¼ May 386½ 386½ 375½ 375½ —8¾ Jul 378¼ —8¾ Sep 364¼ —8¾ Dec 364¼ —8¾ Mar 356½ —8¾ May 353¾ —8¾ Jul 341¾ —8¾ Sep 357½ —8¾ Jul 335 —8¾ Sep 350¾ —8¾ Est. sales 395. Mon.’s sales 574 Mon.’s open int 3,800, up 52 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1411¼ 1437¼ 1407 1408 —3¼ Jan 1416 1440¾ 1413 1414 —2¼ Mar 1418¼ 1442¼ 1416 1417 —1¾ May 1421½ 1444 1419¼ 1420½ —1¼ Jul 1421 1442¼ 1418¾ 1420 —1 Aug 1406¼ 1422¾ 1401 1401½ —1¾ Sep 1365½ 1381½ 1364¼ 1364¾ Nov 1348¾ 1366¾ 1348¼ 1350 +½ Jan 1360½ 1363½ 1352¼ 1352¼ +½ Mar 1345¼ +¼ May 1342 +½ Jul 1340 +¼ Aug 1329½ +¼ Sep 1291¾ +¼ Nov 1268 1279½ 1268 1273¼ +5¼ Jul 1269¼ +5¼ Nov 1229¾ +5¼ Est. sales 220,981. Mon.’s sales 210,328 Mon.’s open int 688,056, up 13,450 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 66.28 67.30 65.46 65.66 —.45 Dec 62.46 63.54 62.31 62.39 —.07 Jan 61.68 62.73 61.55 61.66 —.02 Mar 60.80 61.86 60.69 60.81 —.01 May 60.02 61.09 59.96 60.05 —.03 Jul 59.19 60.16 59.07 59.16 —.03 Aug 58.37 59.26 58.32 58.33 —.04 Sep 57.62 58.33 57.59 57.60 —.02 Oct 56.83 57.50 56.83 56.88 +.02 Dec 56.37 57.31 56.31 56.47 +.07 Jan 56.25 56.25 56.14 56.14 +.10 Mar 56.00 56.00 55.70 55.70 +.12 May 55.75 55.75 55.39 55.39 +.15 Jul 55.50 55.50 55.03 55.03 +.22 Aug 55.25 55.25 54.57 54.57 +.23 Sep 55.00 55.00 54.01 54.01 +.23 Oct 54.50 54.50 53.54 53.54 +.23 Dec 54.50 54.50 53.40 53.40 +.23 Jul 54.60 54.60 53.42 53.42 +.23 Oct 54.50 54.50 53.38 53.38 +.23 Dec 54.50 54.50 53.16 53.16 +.22 Est. sales 141,292. Mon.’s sales 140,739 Mon.’s open int 407,754 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 432.60 435.40 425.60 426.10 —6.50 Dec 417.50 421.50 412.90 413.60 —3.90 Jan 412.50 416.20 409.30 409.70 —2.90 Mar 406.00 409.70 404.00 404.30 —2.00 May 402.70 406.20 401.30 401.70 —1.10 Jul 401.90 405.50 401.00 401.40 —.40 Aug 397.00 400.50 396.90 396.90 Sep 391.00 394.50 391.00 391.40 +.50 Oct 385.00 386.20 383.00 385.00 +1.10 Dec 384.40 385.80 383.80 384.50 +1.10 Jan 382.90 +.90 Mar 379.10 +1.20 May 376.70 +2.30 Jul 375.60 +3.20 Aug 372.40 +3.50 Sep 369.50 +3.50 Oct 366.50 +3.50 Dec 365.40 +3.50 Jul 357.20 +3.50 Oct 357.20 +3.50 Dec 356.20 +3.50 Est. sales 127,846. Mon.’s sales 140,739 Mon.’s open int 383,927

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.