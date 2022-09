CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 846¾ 866½ 830¾ 859¾ +14¾ Mar 862½ 880¾ 846½ 874¾ +14¼ May 872¼ 889 856¼ 884 +14½ Jul 865 881 850 875¾ +15 Sep 865¼ 881 851¾ 876¾ +15¾ Dec 870 885 858 882¼ +16¾ Mar 870 881½ 868 880½ +17¾ May 872¾ +18¾ Jul 834¾ +19¼ Sep 821¼ +19¼ Dec 802½ +19¼ Mar 793¾ +19¼ May 779½ +19¼ Jul 754¾ +19¼ Est. sales 67,675. Thu.’s sales 82,206 Thu.’s open int 286,449, up 367 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 676¼ 680½ 667½ 677¼ — ¼ Mar 682½ 686¼ 673¼ 683 +¼ May 683 686¼ 673½ 683½ +¾ Jul 676 679¾ 667½ 677½ +1¼ Sep 632¼ 636½ 626¼ 633½ +¾ Dec 619½ 623 614 620 Mar 627½ 629 621¾ 627 +¼ May 629¾ 629¾ 627¾ 629¼ Jul 621¾ 629¼ 621¾ 626½ — ¼ Sep 575 575 573¼ 573¼ +1 Dec 558 562 557¼ 562 +¾ Jul 567¾ +¾ Dec 527½ +¾ Est. sales 177,160. Thu.’s sales 178,940 Thu.’s open int 1,317,405, up 1,750 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 397½ 399¾ 390½ 396 +1¾ Mar 400 401 399 400 +1¾ May 404¾ 404¾ 402¾ 402¾ +1¼ Jul 402 403½ 402 403½ +1 Sep 388½ +1 Dec 388½ +1 Mar 380¾ +1 May 378 +1 Jul 366 +1 Sep 381¾ +1 Jul 359¼ +1 Sep 375 +1 Est. sales 209. Thu.’s sales 284 Thu.’s open int 3,767, up 15 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1449 1455 1433¾ 1448½ —3 Jan 1456½ 1461¾ 1441 1455¼ —2¾ Mar 1455¼ 1461¾ 1441¼ 1456 —2¼ May 1456½ 1461 1442¼ 1457 —1¾ Jul 1452 1458½ 1439 1454¼ —1¼ Aug 1428 1432¼ 1419 1430¾ —1¼ Sep 1383¾ 1385¼ 1383¾ 1385¼ —1¼ Nov 1361¼ 1368¾ 1350½ 1366 Jan 1368½ Mar 1355 1359¾ 1355 1359¾ +¼ May 1354¾ +¼ Jul 1352¼ +¼ Aug 1341¾ +¼ Sep 1304 +¼ Nov 1267½ 1281¾ 1267½ 1281¾ +¼ Jul 1277¾ +¼ Nov 1235¾ +¼ Est. sales 132,292. Thu.’s sales 171,580 Thu.’s open int 653,186, up 2,047 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 66.87 68.95 66.70 68.66 +1.87 Dec 64.39 66.48 64.05 65.96 +1.66 Jan 63.40 65.39 63.15 64.89 +1.50 Mar 62.48 64.25 62.18 63.76 +1.34 May 61.64 63.32 61.38 62.89 +1.26 Jul 60.80 62.36 60.48 61.94 +1.22 Aug 59.84 61.40 59.66 61.02 +1.12 Sep 59.03 60.32 59.03 60.21 +1.04 Oct 59.24 59.45 59.24 59.43 +.95 Dec 57.96 59.30 57.82 58.99 +.92 Jan 58.58 +.84 Mar 58.11 +.78 May 57.76 +.73 Jul 57.47 +.71 Aug 56.99 +.70 Sep 56.41 +.70 Oct 55.90 +.64 Dec 55.77 +.64 Jul 55.77 +.62 Oct 55.73 +.62 Dec 55.52 +.62 Est. sales 110,807. Thu.’s sales 124,538 Thu.’s open int 396,996 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 432.50 435.50 424.80 429.60 —4.90 Dec 426.20 429.00 417.50 421.70 —6.30 Jan 422.00 424.50 413.20 416.40 —7.10 Mar 415.70 417.80 407.00 408.90 —8.50 May 413.00 413.60 403.90 405.20 —9.10 Jul 412.60 412.60 403.10 404.30 —9.10 Aug 408.10 408.10 399.10 399.60 —8.90 Sep 398.90 398.90 392.90 392.90 —8.60 Oct 386.80 387.20 384.80 384.80 —8.00 Dec 389.00 389.00 383.00 383.10 —7.30 Jan 383.00 383.00 380.40 380.40 —6.60 Mar 380.00 380.00 377.10 377.10 —4.70 May 376.00 376.00 375.60 375.60 —2.40 Jul 375.30 375.30 374.90 374.90 —4.00 Aug 373.00 373.00 370.90 370.90 —4.00 Sep 365.00 —1.70 Oct 366.00 +1.10 Dec 366.00 +1.00 Jul 357.80 +1.00 Oct 357.80 +1.00 Dec 355.70 +1.00 Est. sales 87,870. Thu.’s sales 108,099 Thu.’s open int 381,214, up 2,510

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.