Cazador de huracanes: el vuelo hacia el huracán Ian es “el peor en el que he estado”

(CNN) — Un ingeniero aeroespacial que voló hacia el huracán Ian en la madrugada de este miércoles dijo que el vuelo ha sido el peor de su carrera.

“Este vuelo hacia el huracán #Ian en Kermit (#NOAA42) fue el peor en el que he estado. Nunca he visto tantos relámpagos en un ojo”, dijo el cazador de huracanes Nick Underwood en Twitter este miércoles.

Nick Underwood, ingeniero aeroespacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, compartió fotos en Twitter desde el ojo del huracán Ian el miércoles 28 de septiembre de 2022. Crédito: Nick Underwood/NOAA/Twitter

Huracán Ian es un ciclón tropical sin precedentes en Florida. Te explicamos por qué

Underwood, que trabaja para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), publicó un video de dos minutos y 20 segundos muy turbulentos a bordo de un vuelo de la NOAA. En él se puede ver a las personas del vuelo siendo empujadas bruscamente en sus asientos, algunas riéndose, y objetos, incluyendo las literas del avión, siendo golpeados mientras los rayos atravesaban las ventanas.

“Estamos bien, estamos bien”, dice una voz. “El ‘estamos bien’ era para mí”, publicó Underwood, señalando también que el video había sido “editado por el lenguaje”.

Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, el vuelo despegó de Houston a las 2:55 a.m. CDT del miércoles y regresó seis horas y 47 minutos después.

El avión, Kermit, es un Lockheed WP-3D Orion, un “cazador de huracanes” de la NOAA que ayuda a recoger datos utilizados en la investigación y previsión de ciclones tropicales.

¿Cómo se forman los huracanes y por qué son tan peligrosos?

CNN se puso en contacto con la NOAA y con Underwood para obtener más detalles sobre el vuelo de este miércoles.

Underwood dijo en Twitter que ha estado volando en ciclones durante los últimos seis años.

“Cuando digo que este ha sido el vuelo más duro de mi carrera hasta ahora, lo digo en serio. Nunca había visto que las literas se salieran así. Había café por todas partes. Nunca he sentido tanto movimiento lateral”, publicó Underwood.

Underwood compartió una serie de fotos desde el ojo del huracán a 8.000 pies sobre el océano. El avión rodeó el ojo para desplegar un dron experimental conocido como UAS (sistema aéreo no tripulado). Underwood se encargó de ayudar a subirlo y bajarlo del avión.

“Hay un potencial que abre la puerta a nuevos e interesantes conjuntos de datos. Esperamos ver cómo funciona”, publicó Underwood antes del vuelo de este miércoles.

La cabina de Kermit, un Lockheed WP-3D Orion “Hurricane Hunter”, estaba llena de objetos desplazados durante el vuelo del miércoles por la mañana. Crédito: Nick Underwood/NOAA

Underwood subrayó que los vuelos de caza de huracanes tienen una misión.

“Quiero subrayar que no hacemos esto por diversión. Es un servicio público. Subimos para recoger datos sobre la tormenta que puedan mantener a la gente en tierra a salvo”, escribió.

“¿Esos modelos de previsión? Muchos de los datos provienen de lo que hacemos. Soy una parte muy pequeña de un gran equipo. Compañeros de equipo increíbles”.

Pero no todo es seriedad cuando la tripulación está bajo presión. El piloto siempre escucha música, publicó Underwood. Esta vez fue el rapero Meek Mill, de Dream Chasers Records.

Underwood tenía un mensaje para Mill de parte del piloto:

“@MeekMill, me ha pedido que transmita, ‘De un Dream Chaser a otro'”.

