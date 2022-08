1EargoInc 2.41 +1.28 Up113.3 2ViridianTh 23.58 +8.85 Up 60.1 3BluWtrVacn 3.79 +1.41 Up 59.2 4MgicEmprn 13.00 +4.78 Up 58.2 5MiNKThern…

1EargoInc 2.41 +1.28 Up113.3 2ViridianTh 23.58 +8.85 Up 60.1 3BluWtrVacn 3.79 +1.41 Up 59.2 4MgicEmprn 13.00 +4.78 Up 58.2 5MiNKThern 2.60 +.89 Up 52.0 6ThernPhar 4.54 +1.52 Up 50.3 7FlexShopprh 2.76 +.91 Up 49.2 8QuestResce 7.00 +2.26 Up 47.7 9MSPRcvryA 2.15 +.68 Up 46.3 10MoonLkImA 8.62 +2.65 Up 44.4 11ATACreatGh 2.60 +.78 Up 42.9 12LibTripAdBh 38.49 +11.46 Up 42.4 13LarimarTh 3.00 +.88 Up 41.5 14BioAtla 9.40 +2.41 Up 34.5 15Mannatech 26.50 +6.50 Up 32.5 16AmtechSys 12.00 +2.91 Up 32.0 17AdvEmisSol 6.41 +1.52 Up 31.1 18QurateRetlB 10.82 +2.56 Up 31.0 19RCMTech 17.64 +4.03 Up 29.6 20AxsomeTher 59.55 +13.28 Up28.7 21ArteloBiosrs 4.86 +1.07 Up 28.2 22Glble-E 34.30 +7.21 Up 26.6 23FaZeHldgn 16.37 +3.44 Up 26.6 24BrogeEngy 9.35 +1.95 Up 26.4 25ReneoPhar 3.48 +.71 Up 25.6 DOWNS Name LastChgPct. 1WeTraden 5.19 —6.04 Off 53.8 2Sema4HlA 1.19 —1.24 Off 51.0 3EmbarkTcrs 11.03 —10.37 Off 48.5 4Pavmed 1.20 —1.11 Off 48.1 5HallmkFncl 1.32 —1.15 Off 46.6 6FocusUnivrn 9.57 —6.86 Off 41.8 7AccelrDiag 1.26 — .86 Off 40.6 8StrngDigMnn 1.95 —1.26 Off 39.3 923andMe 3.33 —1.79 Off 35.0 10IDEAYA 10.20 —5.45 Off 34.8 11MyMdPhar 3.44 —1.81 Off 34.5 12Apexigenn 5.57 —2.89 Off 34.2 13AmCarMart 79.48 —41.03 Off 34.0 14LuciraHlth 2.11 —1.07 Off 33.6 15Urbangro 4.22 —2.10 Off 33.2 16Wag!Grpn 5.19 —2.56 Off 33.0 17JowellGlb 1.43 — .69 Off 32.5 18AEyeA 1.80 — .86 Off 32.3 19DarioHealt 4.90 —2.26 Off 31.6 20GeneratBio 5.23 —2.40 Off 31.5 21SinguGenSy 2.91 —1.27 Off 30.4 22IterumTherrs 2.72 —1.18 Off 30.3 23SolunaHldg 3.34 —1.44 Off 30.1 24Icosavax 6.33 —2.65 Off 29.5 25Arcimotoh 2.29 — .95 Off 29.3 —————————

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.