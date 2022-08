1AplDNASch 5.83 +5.12 Up721.1 2USWellSvrs 5.60 +4.63 Up477.9 3QurateRetlB 11.40 +7.13 Up167.0 4AssureHldn 2.54 +1.52 Up149.0 5MediacoHld 4.91 +2.86 Up139.5…

1AplDNASch 5.83 +5.12 Up721.1 2USWellSvrs 5.60 +4.63 Up477.9 3QurateRetlB 11.40 +7.13 Up167.0 4AssureHldn 2.54 +1.52 Up149.0 5MediacoHld 4.91 +2.86 Up139.5 6MMTecrs 3.40 +1.86 Up120.8 7InVivoThrrs 8.96 +4.90 Up120.7 8ChemoCentryx 50.52 +26.90 Up113.9 9LibTripAdBh 34.61 +18.40 Up113.5 10ViraxBiolabn 10.94 +5.54 Up102.6 11GlblBloodTh 63.84 +31.12 Up 95.1 12MinervNeurs 4.95 +2.27 Up 84.7 13IntLivgApn 3.60 +1.58 Up 78.2 14GreenLghtn 3.63 +1.51 Up 71.2 15Nanobiotx 3.93 +1.61 Up 69.3 16AlloVirInc 7.76 +3.17 Up 69.1 17CognitThern 3.13 +1.24 Up 65.6 18PoseidaTher 4.11 +1.62 Up 65.1 19BedBath 8.16 +3.13 Up 62.2 20Greenprors 2.39 +.91 Up 61.5 21RhythmPhr 20.24 +7.64 Up 60.6 22AccelrDiag 2.13 +.79 Up 59.0 23G1Therape 13.01 +4.68 Up 56.2 24VroomInc 2.32 +.83 Up 55.7 25YellowCorp 7.48 +2.66 Up 55.2 DOWNS Name LastChgPct. 1KaziaThera 1.86 —1.77 Off 48.8 2Leafly 3.09 —2.44 Off 44.1 3HlthCatlyst 11.35 —5.39 Off 32.2 4ComeraLfn 2.86 —1.07 Off 27.2 5BluWtrVacn 2.44 — .91 Off 27.2 6NanoLabsn 7.09 —2.53 Off 26.3 7ReneoPhar 2.64 — .89 Off 25.2 8DZSInc 14.02 —4.72 Off 25.2 9ProKidnyn 7.40 —2.44 Off 24.8 10SiTimeCp 140.06 —45.92 Off 24.7 11GrLakeDrge 9.82 —3.11 Off 24.1 12EvolusInc 9.40 —2.93 Off 23.8 13SentiBiosc 2.39 — .74 Off 23.6 14AeroCleann 4.66 —1.44 Off 23.6 15Infinera 5.04 —1.51 Off 23.1 16EncoreCap 55.98 —16.45 Off 22.7 17CHWAcqn 7.88 —2.22 Off 22.0 18PhathomPh 7.25 —1.96 Off 21.3 19JowellGlb 2.28 — .61 Off 21.1 20OrionEnergh 1.69 — .43 Off 20.3 21TransGlbEn 3.08 — .78 Off 20.2 22FndrspacAn 8.15 —1.96 Off 19.4 23RiminiStr 5.67 —1.35 Off 19.2 24Fndrspacun 8.30 —1.95 Off 19.0 25RockyBrand 26.75 —6.13 Off 18.6 —————————

